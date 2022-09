EXITOSO FIN DE SEMANA DEL MERCADO CONCENTRADOR Y LA EXPO FERIA ECONOMÍA SOCIAL EN LA BASE NAVAL USHUAIA

Al respecto el subsecretario de Desarrollo Económico Gustavo Ventura indicó que “fue un fin de semana histórico para la economía popular en nuestra ciudad, más de 21 millones de pesos en ventas entre las dos jornadas, los vecinos se volcaron masivamente a comprar alimentos en el Mercado Concentrador de Ushuaia y también junto a turistas hicieron que las ventas de los emprendedores estuviera en niveles históricos”.



En relación a los pedidos de activaciones nuevas de tarjeta +U, Ventura especificó que en total “fueron 294, por lo que estamos no sólo generando un centro de compras económico sino también un espacio de disfrute de nuestros vecinos”.

Asimismo, agradeció el apoyo del concejal Gabriel de la Vega “que nos permitió disfrutar de un espacio para los más chicos con juegos y peloteros. También contamos con el chocolate caliente que la Armada viene ofreciendo a todos los vecinos, un sector de gastronomía en el exterior, el acompañamiento de la banda de la Armada y más de 10 shows con arroceras locales”.

“Evidentemente no solo es un espacio de compra, sino un paseo recreativo para vecinos y turistas. Todo esto es posible gracias al trabajo conjunto con la Armada representado en este caso por su máxima autoridad el contraalmirante Walter Dona, quien puso a disposición no solo el espacio sino también todo lo necesario para que esto fuera posible”, destacó Ventura.

Por último, valoró que “esta iniciativa es impulsada desde la intendencia de Walter Vuoto y es un espacio que se está consolidando y profundizando todas las semanas con la presencia del Mercado en los distintos barrios de la ciudad”.