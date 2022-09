Descontrol de precios, aumentos superan el 100 % en Tierra del Fuego.

Rio Grande 15/09/2022.- El caso mas impresionante es el del aceite de girasol que paso de 430 pesos ayer a 760 pesos hoy, por lo que al consumidor final se lo venden a 890 pesos según el Presidente de federación Nacional del Almaceneros, la cebolla llegó nuestra ciudad con un aumento del 100% por bolsa, paso de valer 4300 pesos a 8600, por lo que el kilo se prevé que se venderá alrededor de 1000 pesos, el negocio donde consultamos dijo que dejaran de comprarla porque no se la venden a nadie.

La inflacion no para y cada vez cuesta mas vivir en esta provincia, los precios de los alimentos se disparan otra vez en el día de hoy, dos insumos casi básicos en cualquier hogar superaron el 100% de aumento, el aceite de girasol, y la cebolla, pero hay mas.

El aceite de maíz es aun mas caro.

Una gaseosa de un litro y medio paso a costar entre 541 y 550 pesos, según el comercio en que se la compre.

Un salamín 555 pesos.

Carne, bifes paleta el kilo 2941 pesos

carne picada el kilo 1487 pesos.

Corte americano angosto 2174 pesos

pechugas de pollo cuatro, 1588 pesos.

Verdura medio calabacin, un kilo de batata y dos morrones 1417 pesos.

lentejas lata 170 pesos.

lata de duraznos 550 pesos.

una piza pre cocida 950 pesos.

paquete de tostadas 200 pesos.

Medio maple de huevos 380 pesos

Esta compra en un comercio de barrio de nuestra ciudad supera los 12.737 pesos y para dos personas significa una semana de alimentación, sin contar el resto de los productos que no incluimos, como artículos de limpieza, vestimenta, calzado, combustible y servicios

TV Fuego 9247 pesos por mes, por un sistema que funciona cuando quiere

Luz residencial, 2947 pesos.

Gas 4155 pesos.

Esto suma solo en servicios 16.349 pesos mensuales.

Llenar el tanque de nafta de un auto de 1000 cm cúbicos cuesta 4000 pesos.

Uno mediano con tanque de 55 litros 5.786 pesos.

Cuanto debería ganar un matrimonio con dos hijos para poder vivir dignamente, cuando un alquiler ronda los 60.000 pesos, como referencia ponemos el sueldo de un docente ingresante cuyo salario es de 125.000 pesos.

Una trabajadora con 18 años de antigüedad en el sector privado 70.900 pesos, es claro que si no tiene otro empleo no llega ni al 15° día del mes.

Es obvio que no hay chance de llegar a fin de mes por eso volvemos a insistir con lo mismo, no solo se debe controlar a las dos cadenas de supermercados de la provincia, sino a todo el comercio en general, porque la remarcación hace que esta situacion sea insostenible.

Póngale cada uno de ustedes el sueldo que se debería ganar para poder vivir dignamente y díganme si no van a buscar precios, en ferias, show romm, o internet, para poder llegar a fin de mes, porque de ahorrar ya hace mucho que no se puede hablar. Aclaramos que estos son precios de hoy, mañana no sabemos.

Informe www.lalicuadoratdf.com.ar