Concejo y Municipio consensuaron modificar la Ordenanza que regula el servicio público de taxis

Este jueves, en las instalaciones del Centro Municipal Virginia Choquintel el Concejo Deliberante celebró una reunión de las Comisiones 6, Soberanía; Industria y Producción y la Comisión 8, de Tránsito; Transporte y Seguridad Ciudadana. Las cuales estuvieron presididas por el concejal Javier Calisaya.

De la reunión tomaron parte los Concejales Cintia Susñar, Walter Abregú, Diego Lasalle y Hugo Martínez. Además asistió, en representación del Municipio José Nato Ojeda.

Los proyectos analizados tuvieron que ver con la iniciativa impulsada por el Concejal Javier Calisaya promoviendo la creación de un Mercado Concentrador Municipal en la ciudad, el tema ya ha sido debatido en otras reuniones y aún resta continuar con el análisis y consensuar los objetivos del Concejal con el Municipio de Río Grande.

Además se analizó y se consensuó la propuesta impulsada también por el Concejal Javier Calisaya para modificar la Ordenanza que regula el servicio público de Taxis en la ciudad permitiendo bajar la cilindrada exigible de las unidades con las que se presta el servicio.

Consenso sobre taxis

La propuesta para modificar la Ordenanza que regula el servicio público de Taxis fue la iniciativa que generó mayor expectativa en la reunión de la Comisión dado que la propuesta ya se había intentado debatir semanas atrás e incluso el Ejecutivo Municipal había presentado una propuesta similar que impidió consensuar la norma.

En el día de hoy, sin embargo, Concejales y representantes del Ejecutivo consensuaron darle luz verde a la iniciativa.

Tras la reunión, el concejal Javier Calisaya comentó que “se ha podido acercar posiciones con el Ejecutivo” y recordó además que “a través de los Medios de Comunicación trascendió que ha habido reuniones entre el Ejecutivo y los taxistas y se pudieron avanzar en varios puntos necesario para el servicio”.

Indicó además que entre los proyectos presentados “nos llamó la atención la suspensión de la anterior sesión que tenía que ver con la movilización de los taxis y el pedido que habíamos hecho de que no se avance solo con el beneficio para un sector del transporte como pueden ser los remises”.

Consideró que el reclamo de los taxistas, realizado semana atrás al Concejo “no tenía que ver con el pedido de un solo sector como el de los remiseros sino la necesidad de avanzar con proyectos que contaban con estado parlamentario que involucraba a ambos servicios, es decir Taxis y Remises”.

Sobre este punto indicó que se trataba de “la reducción de la cilindrada de las unidades que prestan el servicio”, pero además “con relación a los taxis nosotros proponíamos también que la prestación del servicio no se vea afectada por un problema en los vehículos ya que sucede cuando los permisionarios tienen la obligación de ser titulares de los vehículos”.

Por lo cual recordó que la iniciativa que impulsaba “permitiría que el servicio se pueda seguir prestando con una unidad de un tercero para no afectar la prestación” y reconoció que este punto “generó discusiones, desencuentros pero nada que no se pueda salvar con una charla con una reunión con un proyecto que hace un año y medio que está en Comisión y que no ha tenido ninguna modificación formal por parte de los Concejales oficialistas pero que si avanzaron con los remises”.

Entendiendo que esto “fue lo que generó la protesta, el enojo y la movilización y la frustración de la Sesión y me parece que se podría haber evitado y solucionado a tiempo”.

Por lo tanto celebró que en la reunión de Comisión celebrada este jueves “hemos podido acercar posiciones con el Ejecutivo para poder generar las modificaciones y tratarla en la próxima sesión “.

De esta manera explicó que “en relación a la cilindrada hay acuerdo” remarcando que se respetó la decisión que el Bloque pretendía que era la de “no poner a un servicio por encima del otro porque nos parece que debe haber una posición justa y equilibrada para ambos servicios”.-

En tanto que en lo relativo a los vehículos que puedan quedar temporalmente desafectados de la prestación “hay una cuestión que dio a conocer el Ejecutivo relacionada con el financiamiento o líneas de crédito para la renovación de las unidades de los taxistas”.

Aunque remarcó que en su opinión “la discusión que se viene es que más allá de las altas de vehículos tiene que ver con la falta de licencias” dado que “la última vez que se entregaron licencias fue en el 2006”.

Por lo cual reveló que también “estaremos presentando un pedido de informes para conocer la cantidad de licencias habilitadas, cuantas están prestando el servicio, el listado de aspirantes y demás, para adelantarnos a una discusión que creemos que se va a dar pronto”.