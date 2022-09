APRIETE: El Tribunal de Cuentas observó una factura de 9.000 pesos a este medio por falta de dos palabras en el texto.

Rio Grande 13/09/2022.- El tribunal de Cuentas de la Provincia a quien hemos denunciado en varias oportunidades por sus escandalosos sueldos, la parcialidad de sus informes y la falta de controles que debe realizar, observó hoy después que denunciáramos la clara acción antiética de cobrar un reintegro de 210.000 pesos por un tratamiento de ortodoncia a la hija de uno de los tribunos, el contador Longuitano. No nos sorprende, como no nos sorprende que esa pauta sea levantada, en un claro intento de taparme la boca. Aquí algunos de los hechos que se hemos denunciado y sobre los cuales, ningún ente del estado dijo una palabra.

El texto enviado a mi correo sobre el error en la factura (en negrita) que llevó al Tribunal de Cuentas de la Provincia a observar una factura de 9000 pesos de la pauta que un legislador provincial tiene en www.lalicuadoratdf.com.ar

Seguramente la idea es que esa pauta desaparezca y se la otorguen a alquilen que les sea funcional o se impresione con títulos y honores, que en mi caso no representan nada, si no se es una buena persona, y eso aquí brilla por su ausencia.

SE INFORMA QUE POR ACTA N° 16/22 DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PROVINCIAL, SE OBSERVÓ A ESTA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA POR HABERSE DETECTADO EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 4° DEL CAPITULO III, DEL ANEXO II AL CONTRATO DE SERVICIO DE DE OBRA DE PUBLICIDAD, EN FACTURAS DE PROVEEDORES TRAMITADAS DESDE LOS DISTINTOS DESPACHOS.

DICHO ARTÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS MENCIONADAS RESOLUCIONES, REZANDO LO SIGUIENTE:

– DE OBRA DE PUBLICIDAD ( CAP. III – ANEXO II A LA RESOLUCIÓN LP N° 290/2021):

ARTÍCULO 4°: (DETALLE FACTURA) LA FACTURA DEBERÁ CONTENER EL SIGUIENTE DETALLE:

Como se podrá ver no es una, ni dos, las veces en que este medio denunció irregularidades, comenzando por los escandalosos sueldos inconstitucionales según lo dicta el articulo 73, inc 4 de la Constitución Provincial: La remuneración por todo concepto que perciban los empleados y funcionarios públicos, tanto electos como designados, de cualquiera de los tres poderes provinciales, organismos y entes descentralizados, en ningún caso podrá superar a la del Gobernador de la Provincia.

No existirán partidas para gastos reservados.

De ahí en adelante esta todo mal, no importa como lo llamen, los sueldos, los reintegros, viáticos, la no adhesión a la Ley 21407 de Responsabilidad penal Empresaria que nadie puede explicar y ahora le sumamos el apriete a este medio.

Tampoco sobre este tema que ya da una pauta de como se manejan algunos, no nos sorprende que traten de taparnos la boca con este tipo de actas y burocracia, cuando solamente tres personas, las que integran ese tribunal, se lleven a su casa mas de 5 millones de pesos en sueldos todos los meses, cuando el gobernador de la provincia cobra la mitad de lo que ellos perciben.

Por ende dejamos aclarado que si la idea de esta manifiesta anota de amedrentamiento es hacernos mirar para otro lado, sean ellos o cualquier otro ente del estado, se pueden quedar tranquilos porque los voy a seguir investigando, los voy a seguir denunciando y pueden llevar adelante la acción que quieran, no nací sentado en esta computadora y no pienso morirme frente a ella. Ustedes saben que yo se y eso los pone nerviosos, bueno 35 años en los medios no han sido en vano.

Armando Cabral

responsable de www.lalicuadoratdf.com.ar