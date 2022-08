SOLICITADO A LA DPE MUÑIZ SICCARDI: “LA CONTINUIDAD DE LA OBRA DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL ARROYO GRANDE REQUIERE DE UN CORTE DE ENERGÍA”

“Si no lo hacemos vamos a seguir con ese puente hasta el año que viene, si es que no se rescinde la obra”, alertó la funcionaria en diálogo con Radio Provincia, “ya que está próxima la época de deshielo y el incremento del caudal del agua del arroyo impedirá realizar los trabajos”.

Aseveró que “venimos trabajando coordinadamente con la DPE, pero necesitamos que realicen el corte de la electricidad entre dos y cuatro horas” y precisó que “ese cable solo alimenta a los centros invernales, en su mayoría al Cerro Castor. Si no se corta, la semana que viene nos vamos a ver impedidos de continuar con la obra del puente por el tema del deshielo”.

Muñiz Siccardi recordó que se continúa trabajando en la reubicación de la infraestructura de fibra óptica y de gas, pero “no podemos seguir hasta que no se realice el corte eléctrico operativo. Hace un par de meses solicitamos a la DPE este corte ya que tenemos que demoler el puente y tiene que ser ahora porque hay menos caudal de agua”, precisó, y agregó que “son ellos los que tienen que tomar la decisión, y se tiene que hacer al medio día porque es cuando la temperatura es más alta; es algo que ellos mismos nos explicaron, porque lo planteamos al corte para la noche y nos dijeron que no”.

Por último, la titular de Planificación del Municipio destacó “el trabajo conjunto que hicimos con la DPE para poder avanzar con este trabajo tan necesario para la ciudad, por eso se requiere que se pueda avanzar lo antes posible con este corte”.