Se Tenia que decir y se dijo, durísima autocritica del Gobernador Melella.

Rio Grande 09/08/2022.- La frase del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella es titular nacional, hasta ahora fue el único que ha hecho una autocrítica, el único que se atrevió a reconocer que este estado de cosas no puede seguir, nunca mejor empleado el termino descalabro, para dejar en off side a todos aquellos segados por el fanatismo y la mezquindad política: “Si seguimos en este descalabro económico, no llega nadie al 2023, ni el oficialismo ni la oposición, nos lleva puesto a todos “y es tal cual, es el pensamiento de más del 50 % del pais.

La situación de descalabro que describió Melella no es ni más ni menos que la realidad de todos los ciudadanos de a pie de este pais, no es ni más ni menos que el reconocimiento de un apolítica errática, perimida y rechazada en cualquier pais serio del mundo.

Lo que adelanta el gobernador Melella es la lectura que hacen 7 de cada 10 argentinos que no llegan a fin de mes, es la situación que vive la industria sin poder acceder a insumos para producir, es la vergüenza que sienten algunos por cobrar sumas siderales sin hacer nada, es la descripción de un pais con 20 millones de planes, de un pais que le da 25.000 millones de pesos a los movimientos piqueteros, ¿para qué?, es el pais de la justicia más corrupta de que se tenga memoria, el pais de la impunidad, del mal humos social, de la bronca contenida.

Lo que describe el gobernador fueguino es la búsqueda permanente de enemigos en quienes generan empleo, como el campo, los industriales u organismos de crédito a los que después de insultarlos se les va a pedir ayuda, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo más impresionante es el silencio de los que defienden este sistema de cloacas de poder, corrupto que ha socavado los cimientos de la república y va por todo, casi tres años de una crisis permanente que el resto de los paises de la region superaron y siguieron adelante. Esto es tan así que Brasil hoy fue titular de todo el mundo por lograr DEFLACION, terminaron con la inflación, y ellos también tuvieron pandemia, pero claro en Brasil hubo un Lava lo que se conoce en ese pais a los casos de corrupción que involucran a diversas empresas acusadas de pagar coimas a funcionarios públicos para ganar licitaciones de obras públicas, empresas en las que destacan las brasileñas Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, aunque también incluyen a empresas locales. Todos los funcionarios que participaron de eso, incluido Lula Da Silva, amigo de Cristina Fernández, fueron presos y siguen ahí por corrupción.

Lo Mismo pasó en Perú, y es lo que debería ocurrir en Argentina, pero la justicia inclasificable que tenemos es tan corrupta como lo que describimos anteriormente, las causas por corrupción en argentina pueden estar “cajoneadas hasta 12 años y de esas causas el 1% logran algún proceso, pero ninguna, condenas, más allá de una probation o cárcel en suspenso.

Melella vio todo esto hace mucho tiempo, lo sabía, sabía que se pueden justificar muchos hechos pero no todos, que se pueden acompañar políticas, pero no estas, y cuando vio que la prueba y error no funcionaba más decidió decir lo que dijo, caso Batakis fue vergonzoso endeudados en 5000 millones de dólares en 24 días, la falta de apoyo al presidente, la interna sangrienta con una vicepresidenta que solo piensa en ella y como para disimularlo cobra 4.200.000 pesos por mes de jubilación, 110 jubilaciones mínimas, de viejos que en este pais no llegan al día 15 de cada mes con 37.000 pesos cuando la canasta básica es de 100.000 en Buenos Aires y en Tierra del Fuego, puede llegar a los casi 200 mil.

No puedo estar más de acuerdo con el gobernador y espero que se corrija el rumbo desde nacion porque las provincias están sufriendo las decisiones de un gobierno centralista, autocomplaciente, miope y desmadrado que aún no encuentra el rumbo a 500 días de la finalización de su mandato. Y también que muchos más salgan a reconocer errores porque no es un delito y es la única forma de cambiar las cosas.

El significado de autocrítica es esa crítica que cada uno de nosotros realizamos sobre actos o comportamientos que llevamos a cabo, esto es, criticarse en primera persona. En psicología podemos diferenciar dos tipos de autocrítica, la positiva y la negativa.

Armando Cabral