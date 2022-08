Para sacar el carnet de conducir Ediles avanzan sobre el proyecto para modificar el requisito de libre deuda universal

Rio Grande 02/08/2022.- La concejal Miriam Mora señaló respecto del proyecto que propone la suspensión del libre de deudas universal de tasas municipales, multas, derechos y contribuciones a todos aquellos contribuyentes que tramiten la obtención de la licencia nacional de conducir que “debemos derogar el artículo 74 sobre el libre deuda universal y que solamente se exija el libre deuda en materia de tránsito para el carnet de conducir”. Además la edil solicitó que “se implemente un plan de pagos que hoy se puede hacer solo con tarjeta y no todos los vecinos tienen una, no todos están bancarizados y por eso estamos solicitando que los vecinos lo puedan pagar en cuotas y que se le pueda otorgar el libre deuda desde el día uno” aclarando que “sería por un año hasta que el vecino cumpla”.

El Cuerpo de Concejales debatió en la jornada de este martes sobre el proyecto modificatorio de la normativa que establece el requerimiento de libre deuda universal para extender el carnet de conducir y del debate participó la secretaria interina del Juzgado de Faltas de la ciudad Paola Mangialavori.

Cabe remarcar que el proyecto de la concejal Mora propone suspender por el término de ciento ochenta días la exigencia de presentar el libre de deudas universal de tasas municipales, multas, derechos y/o contribuciones a todos aquellos contribuyentes que tramiten la obtención de la licencia nacional de conducir.

Tras la reunión, la concejal Miriam Mora se refirió a su propuesta para lograr la suspensión, por 180 días de la exigencia de contar con el Libre Deuda Universal para la renovación del Carnet de Conducir, para lo cual señaló que a partir de la presencia de la representante del Juzgado de Faltas Municipal “avanzamos para la modificación del Código Tributario, del artículo 74 y 76 que se contraponen, dado que uno propone que para obtener el Carnet de Conducir hay que presentar el Libre Deuda Universal y esto implica no solo las infracciones, patentes o multas por tránsito sino también las que tienen que ver con Medio Ambiente, impuestos, o servicios”, en tanto que “el artículo 76 dice que se debe exhibir el Libre Deuda en relación con la actividad que se va a realizar”.

Por lo tanto consideró que “nosotros entendemos que se debe exigir para renovar el carnet de conducir solo lo referente a infracciones de tránsito y no todo el universo de infracciones o multas que existen en el Municipio”, expuso.

Por ello “vamos a trabajar y tenemos la palabra de los demás Concejales para eliminar el artículo 74 y dejar solo el 76, entendiendo también la posibilidad de que se pueda realizar el pago en cuotas, ya que hay vecinos que durante la pandemia se han quedado sin trabajo y no han podido renovar su carnet y ponerse al día no solo con la patente sino con las infracciones o multas”.

Por lo tanto señaló que también “estamos solicitando que se implemente un plan de pagos que hoy se puede hacer solo con tarjeta y no todos los vecinos tienen una, no todos están bancarizados y por eso estamos solicitando que los vecinos lo puedan pagar en cuotas y que se le pueda otorgar el libre deuda desde el día uno” aclarando que “sería por un año hasta que el vecino cumpla”.

Mora reveló que “una de las multas más recurrentes es la de Estacionamiento Medido y muchas veces las notificaciones llegan tarde o no llegan nunca a los vecinos, por lo cual recordó que se encuentra en discusión el proyecto de Von der Thusen que habla de la notificación electrónica y entendemos que puede ser una solución”, explicó la edil .

“Hay dos normativas contrapuestas”

En tanto la secretaria interina del Juzgado de Faltas de Río Grande Paola Mangialavori señaló que “es un proyecto que plantea suspender por un periodo de tiempo acotado de 180 días la posibilidad de exigir el libre deuda universal, ya sea para todos los gravámenes y para algunas multas que establece el código fiscal, el cual tiene dos artículos que en principio a simple lectura de los mismos parecieran que se contraponen, no obstante nosotros desde el Juzgado de Faltas como tenemos la tarea de emitir estos libres deudas lo que hacemos es una armonización de estos artículos”.

En este sentido señaló que estamos hablando del “artículo 74 que es el que pretende modificar la concejal Mora, y el artículo 76, el 74 establece que el libre deuda es universal para todos los gravámenes y las multas relacionadas con zoonosis, no obstante tenemos el artículo 76 que menciona al libre deuda como un documento que se tiene que exigir respecto de todas las multas que tengan relación con el objeto por el cual se solicita ese certificado, entonces como representante del Juzgado de Faltas estuvimos exponiendo como era la mecánica por medio de la cual se extendía este certificado desde nuestro sistema informático y que sucedía cuando el sistema informático no extendía este certificado, pero que si correspondía hacerlo, entonces en este caso nosotros extendemos un certificado especial de libre deuda que es un certificado que lo hacemos manualmente, por lo tanto tiene una forma diferente donde especificamos que si bien no surge del sistema el libre deuda, pero por existir una causa pendiente o una sanción de multa pendiente si corresponde extenderlo porque es motivo de esa multa que tiene relación con una materia que no está relacionada con el tránsito, en el caso de las licencias, o con comercio para el caso de las habilitaciones comerciales”.

La funcionaria señaló que “el panorama de ciudadanos que quedan involucrados dentro de esta excepción son todos aquellos que tienen una condena o una sentencia de responsabilidad que se les condena al pago de una multa y todos aquellos que habiendo pasado el plazo para pagarlo ya su situación se encuentra judicializada, entonces tenemos dos tipos de casos, ciudadanos que todavía tienen una sentencia que los condena al pago de una multa y que todavía está dentro del plazo para poder efectivizar ese pago dentro de lo que es la administración pública a través de la Dirección de Rentas o a aquellos que se les paso el plazo y su situación se encuentra judicializada, esos dos casos son los que encuentran el impedimento para obtener el certificado de libre deuda”.

Por último dijo que “en el Juzgado de Faltas tenemos un promedio de judicialización de causas de aproximadamente de 200 causas mensuales que van al área de jurídico, siendo que la universalidad de materias que van a jurídico realmente es amplio, es algo que quedó pendiente en la comisión en la comisión para poder evaluarlo de una manera más exhaustiva a través de una estadística que surge de nuestro sistema informático, pero hay causas inclusive por estacionamiento medido, no solamente las causas de mayor cuantía, no solamente causas relacionadas a alcoholemia que son las más onerosas, o algunas causas de tránsito como violar una luz roja, sino también de causas relacionadas con el estacionamiento medido cuyo monto es bajo”, concluyó.

Temas postergados

Por otra parte, la concejal Mora lamentó que no se pudieron tratar otros temas en la Comisión entre los que mencionó la secretaría de “Producción y Ambiente con el funcionario Lapadula que teníamos para tratar por pedido del Ejecutivo la ampliación de la zonificación del Parque Industrial, también la feria que se encuentra en el Paseo Canto del Viento, porque desde hace tiempo se prestan esos lugares para revendedores de productos”.

En tal sentido recordó que ese espacio “por Ordenanza estaba destinado a artesanos y productores locales y no para revendedores, y también la creación de un espacio para revendedores”.

También mencionó que desde el Concejo Deliberante “queremos saber de algunas infracciones que se están cometiendo en la ciudad que corresponde analizarlas al área a su cargo” y mencionó “la ampliación de un local comercial en Elcano y Belgrano sobre la reserva natural establecida por Ley y por Ordenanza, donde otros vecinos de la zona fueron sancionados, se les clausuraron las obras y por eso queremos saber porque este local comercial está haciendo estas ampliaciones”.