¿Marcha contra los especuladores?, aquí los verdaderos responsables de la pobreza argentina, la inflacion, la devaluacion y el cobro de 164 impuestos.

Tierra del Fuego 16/08/2022.-La marcha convocada por la CGT contra los “especuladores”, merece al menos una explicación que aclare cuál es el verdadero sentido de la misma, porque en economía los números son los que valen, no los discursos. Y los responsables de este desastre tienen nombre y apellido, la prueba más contundente es que ningún pais de la region llega al 1% de la inflación que tiene argentina, todos tienen reservas en sus bancos, ninguno emitió 7 billones de pesos en 3 años, y en ninguno de los paises del cono sur americano se pagan 164 impuestos. Aquí todos los detalles.

Desde que asumió este gobierno nacional, la devaluación del peso fue del 14.000 %, hoy el billete de mayor valor no alcanza para comprar una lata de atún.

Veamos el primer cuadro como para que vaya tomando conciencia:

El gobierno nacional decidió el cepo al dólar que hoy no permite que se fabriquen en el pais, ni salamines, ni hablar del resto de la industria, por la misma razón ya cerró sus puertas una de las marcas más conocidas de margarina, Dánica, en nuestra provincia cientos de empleados de la industria electrónica quedaron sin trabajo por la misma causa.

¿Cuánto fue la inflación del 2020 en Argentina?

Evolución anual de la tasa de inflación en Argentina desde 2017 hasta 2021

Característica Tasa de inflación

2022 64,0%.

2021 50,9%

2020 42,02%

2019 53,55%

2018 34,28%

Esto necesita explicación, creo que no, pero vayamos a los impuestos que impuso este gobierno nacional en los últimos 3 años:

Los impuestos vigentes por si usted sigue creyendo que los culpables de la inflación son los comerciantes, industriales o las PYMES.

A continuación, la lista de cada uno de los 164 impuestos que ya se pagan en la Argentina y al que ahora se le sumará el de la “renta inesperada”:

Impuesto a las Ganancias sobre personas humanas y sucesiones indivisas

Impuesto a las ganancias sobre sociedades

Gravamen de emergencia sobre premios de determinados juegos de sorteos y concursos deportivos

Régimen para los trabajadores en relación de dependencia Aportes

Régimen para los trabajadores en relación de dependencia Contribuciones

Régimen de trabajadores Autónomos

Régimen para el personal de casas particulares

Impuesto sobre los Bienes Personales

Los impuestos que se pagan por personal de casas particulares dependen de si son mayores de 18 años, si tienen entre 16 y 18 o si son jubilados.

Los impuestos que se pagan por personal de casas particulares dependen de si son mayores de 18 años, si tienen entre 16 y 18 o si son jubilados.

Contribución especial sobre el Capital de las Cooperativas

Impuestos a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas

Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias

Impuesto al valor agregado (IVA)

Tabaco

Bebidas alcohólicas

Cervezas

Bebidas analcóholicas

Jarabes

Impuesto a las bebidas alcohólicas: el vino por ejemplo tiene una tasa diferente según la graduación alcohólica . Foto Shutterstock.

Impuesto a las bebidas alcohólicas: el vino por ejemplo tiene una tasa diferente según la graduación alcohólica . Foto Shutterstock.

Extractos y concentrados

Champañas

Objetos suntuarios (bienes de lujo)

Vehículos automóviles y motores

Están gravados con el impuesto los vehículos automotores nuevos, usados y los que se internen temporalmente al territorio nacional. Foto Gabriel Bulacio – FTP CLARIN

Están gravados con el impuesto los vehículos automotores nuevos, usados y los que se internen temporalmente al territorio nacional. Foto Gabriel Bulacio – FTP CLARIN

Embarcaciones y aeronaves de recreo o deportes

Productos electrónicos

Seguros

Telefonía satelital

Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono

Impuesto a la Energía Eléctrica

Impuesto Adicional de Emergencia sobre cigarrillos

Existe un impuesto adicional de emergencia del siete por ciento (7%) sobre el precio final de venta de cada paquete de cigarrillos.

Existe un impuesto adicional de emergencia del siete por ciento (7%) sobre el precio final de venta de cada paquete de cigarrillos.

Fondo Especial del Tabaco

Impuesto a las Entradas de Espectáculos Cinematográficos

Impuesto a los Videogramas Grabados

Impuesto a los Servicios de Comunicación Audiovisual

Recargo al Gas Natural

Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas

Impuesto Indirecto sobre apuestas on-line

Derechos de Importación

Derechos de exportación

Tasa de estadística

Impuesto a los Pasajes al exterior

Monotributo

Impuesto PAIS

A partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley 27.541 se fija el impuesto PAIS del 30% para todas las operaciones que impliquen uso y adquisición de moneda extranjera. Foto ilustrativa: pixabay.

A partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley 27.541 se fija el impuesto PAIS del 30% para todas las operaciones que impliquen uso y adquisición de moneda extranjera.

Percepción RG 4515

Aporte Solidario a las Grandes Fortunas

Impuesto Inmobiliario

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Impuesto a los sellos

Impuesto a los automotores

Impuesto a las Loterías

Impuesto a la transmisión gratuita de bienes

Impuesto a la generación de residuos sólidos urbanos húmedos no reciclable

Impuesto a la generación de residuos áridos y afines no reutilizable

Impuesto por el uso y la ocupación de la superficie, el espacio aéreo y el subsuelo de la vía pública

Impuesto a los combustibles derivados del petróleo

Canon de riego

Derecho de Timbre

Impuesto al ejercicio de profesiones liberales

Derecho de delineación y construcción

Impuesto sobre la nómina salarial

Este tipo de juegos en Argentina pagan “impuesto a los premios ganados en juegos de sorteo”, (31% sobre el 90% del premio),

Este tipo de juegos en Argentina pagan “impuesto a los premios ganados en juegos de sorteo”, (31% sobre el 90% del premio),

Derecho de capacidad constructiva

Gravámenes sobre estructuras, soportes o portantes de antenas

Contribución por publicidad

Tasa de uso de agua de dominio público

Impuesto a los productos forestales

Contribución que incide sobre compañías de electricidad

Derecho de extracción de minerales 66. Derecho de explotación de minerales

Derechos de Explotación de Áridos

Tasa por depósito de mercaderías en infracción

Tasa por limpieza de ferias

Tasa de pesca

Fondo de Solvencia Social

Fondo de emergencia agropecuaria

Fondo de emergencia agropecuaria

Fondo de emergencia agropecuaria

Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales

Fondo Social de Reactivación Productiva

Fondo de Financiamiento para el Sistema Previsional

Tasas retributivas de servicios (judiciales)

Tasas retributivas de servicios (servicios Administrativos)

Tasas retributivas de servicios (otras)

Contribución por mejoras

Impuesto sobre las actividades de hipódromos, similares y agencias de apuestas

Tasa por Servicios Generales

Tasa por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene

Tasa por Habilitación de Comercio e Industria

Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene

Derechos por Publicidad y Propaganda

Impuesto Automotor

Derecho de Oficina

Derecho de Construcción

Derecho de Ocupación o Uso de Espacios Públicos

Derecho de Ocupación o Uso de Espacios Privados Municipales

Derecho a los Espectáculos Públicos

Patentes de Rodados

Tasa por control de Marca y Señales

Derecho de Cementerio

Tasa por inspección de Pesas y Medidas

Tasa por Servicios Varios

Contribución por Mejoras

Contribución especial por Pavimentos y Veredas

Tasa por Conservación de la Red Vial Municipal

Tasa por Control de Calidad de Obra en la vía pública

Derechos de registro por emplazamiento de estructuras, soporte de antenas, equipos complementarios y de publicidad y propaganda, telecomunicaciones

Derechos de verificación por emplazamiento de estructuras, soporte de antenas, equipos complementarios y de publicidad y propaganda, telecomunicaciones

Contribuciones especial por Acciones de Seguridad

Tasa por servicios de limpieza y desmalezamientos de baldíos, inmuebles destruidos o semidestruidos y casas abandonadas

Tasa por residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos

Impuesto al mayor valor del bien libre de mejoras

Derechos por venta ambulante

Derechos de registro de conductor

Transporte público y remoción y estadía en general

Derecho de uso de instalaciones municipales

Derecho de la estación de la terminal de ómnibus

Tasas y derechos prestados por la dirección hidráulica

Derechos de laboratorio de suelo, hormigón y asfalto

Derechos de explotación de minas de tercera categoría

Contribución que incide sobre el uso de playas y riberas

Contribución por servicios culturales

Contribución para servicios de justicia

Tasa por uso del vertedero municipal

Contribución de servicios prestados en el matadero municipal

Derecho por habilitación e inspección de vehículos

Tasa única aeroportuaria Municipal

Contribución transporte público de pasajeros

Tasa por los servicios adicionales de la policía de tránsito

Derecho especial de funcionamiento de remises, taxis y transportes escolares

Fondo municipal de promoción y asistencia a la comunidad y turismo

Tasa de salud

Contribución de la Provincia de Buenos Aires

Tasa por Alumbrado Público

Tributo por Plusvalía Urbanística

Contribución por los servicios adicionales municipales

Contribución que incide sobre los servicios de protección sanitaria

Derechos por control bromatológico y salubridad (Alimentos)

Tasa por servicio de inspección veterinaria

Tasa por búsqueda y rescate

Contribución que incide sobre los mercados

Contribución que incide sobre la instalación mecánica y sobre la instalación y suministro de energía eléctrica

Contribución especial sobre los consumos de gas natural

Contribución para la financiación del desarrollo de la infraestructura sanitaria y cloacal

Contribución ambiental por generación y transporte de restos de obras y demoliciones

Contribución que incide sobre evaluación y fiscalización impacto medioambiental/riesgo ambiental

Contribución para financiación del desarrollo local y regional de obra de gas natural y otras de interés

Contribución para obras públicas

Impuesto inmobiliario

Tasa por juegos de azar

Derecho de registro inmobiliario y catastro

Tasa de deportes

Derechos de uso y servicios planta procesadora productos de mar

Contribución por servicios asistenciales

Contribuciones sobre la introducción de mercaderías a los mercados

Tasa de verificación

Tasa sobre el financiamiento otorgado por la Caja de Crédito Municipal a personas humanas o jurídicas

Tasa de visación de planos y mensuras, relevamiento

Tasa por vacunación antirrábica

Tasa por cobranzas y retenciones

Tasa por servicios de máquinas, equipos y otros de prestación municipal

Tasa por desagote de pozos ciegos y cámaras sépticas

Tasa por desinfección, desinsectación y desratización

Tasa por control de animales en la vía pública

Canon por la concesión de servicios públicos

Venta de impresos y publicaciones municipales

Tasas únicas industriales

Derechos relativos a las instalaciones eléctricas en viviendas y electromecánicas

Fondo de emergencia por Covid-19

Tasa especial y extraordinaria por Covid-19

Pero por si aún no es suficiente vamos a la emisión de moneda sin respaldo, ya que el banco Central no tiene Reservas.

Deuda emitida por Alberto Fernández

Los números concretos presentados por la Secretaría de Finanzas marcan que en noviembre de 2019 la deuda bruta alcanzaba los u$s 313.299 millones, frente a los u$s 363.362 millones registrados el último día de 2021, siempre al tipo de cambio oficial.

¿Todavía sigue creyendo que esto es culpa de los “especuladores”?

¿Cuánto dinero se emite el Banco Central?

Así ya emitió un total de 1.4 billones de pesos, un monto equivalente al 35% de la base monetaria. “Todo eso quedó en los bancos y aumentó en la misma cantidad en Leliqs, que ya llegó a $ 7 billones de pesos. El Banco Central dijo que va a seguir emitiendo. Si leyó bien 7 billones de pesos emitidos hasta julio de 2022.

El banco Central de la Republica Argentina tiene las reservas en rojo, es histórico.

¿Cuánto es la deuda pública Argentina?

“En junio 2022, el stock de deuda bruta de la Administración Central ascendió a un monto total equivalente a USD 378.518 millones, de los cuales USD 376.045 millones se encontraba en situación de pago normal: 32% pagadera en moneda local, mientras que el 68% restante en moneda extranjera”, ¿Cuál es la deuda externa Argentina 2021? Según un informe difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la deuda externa bruta con títulos de deuda a valor nominal de Argentina, que contabiliza los pasivos externos públicos y privados del país, se situó a finales del cuarto trimestre de 2021 en 266.740 millones de dólares “Cuando tenía la lapicera, dejó una deuda por 86.000 millones de dólares” Tasa de desocupación Si usted todavía cree que esto es por los que producen, los que invierten en el pais, los que generan empleo, los que pagan impuestos, como cualquier mortal, entonces no tenemos solución, esta marcha convocada por la CGT nacional y que tendrá repercusión en todas las provincias, va contra quienes generan empleo, contra quienes invierten, contra el campo al que le cotizan el dólar a 150 pesos, cuando el blue esta en 296, esta marcha es política, porque no hicieron lo mismo con los despidos, los tarifazos, los DNU, la pobreza del 50%, los 11 millones de niños y niñas pobres, y en situación de indigencia.

Es mas indignante aun si tenemos en cuenta que la clase política no se recortó un peso de sus salarios, los dirigentes sindicales nacionales son millonarios y sus afiliados no llegan a fin de mes, todos los acuerdos salariales están al menos 5 puntos por debajo de la inflación.

La marcha seguramente tiene otro objetivo, pero, seguro que no es con el objetivo que se anuncia. Y por ultimo porque esperaron 3 años para reclamarle algo a este gobierno nacional, no le llama la atención, no cree que es un poco raro todo.

Informe www.lalicuadoratdf.com.ar