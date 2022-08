“Limpiar todo”: el fiscal Luciani expuso las “relaciones de promiscuidad” de Lázaro Báez con el Estado

“Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Cristina Fernández“, dijo el fiscal tras comentar que desde “las más altas esferas de poder se definían los pagos hasta los despidos de las empresas de Báez”.

Al asumir la presidencia Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández de Kirchner, consideró el representante del Ministerio Público Fiscal, “establecieron un sistema de corrupción institucional con la obra pública en la provincia de Santa Cruz”.

Luciani señaló al matrimonio y a su “amigo Lázaro Báez” como cabezas de la estructura de ese mecanismo de corrupción.

A su vez, se situó temporalmente en la última etapa del entramado de supuesta corrupción, en los últimos días de presidencia de Cristina Kirchner. “Hubo una coartada, un plan para escapar, un plan de impunidad ideado por José López, Lázaro Báez y Cristina Kirchner. Lo denominó plan “limpiar todo”.

En esa línea, el fiscal expuso las pruebas de las “relaciones de promiscuidad” entre la empresa Austral y los funcionarios del kirchnerismo.

“Las comunicaciones nos permiten reconstruir en detalle cómo se coordinaron los pagos y los despidos de los empleados de Lázaro Báez. Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Kirchner. Nos sorprendió que esta nunca hubiera salido a la luz. Analizamos 26 mil mensajes”, dijo el fiscal.

Qué dicen los mensajes que mostró el fiscal

Mostró un intercambio de mensajes entre el ex secretario de Obras Públicas José López y Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones, del 26 de noviembre de 2015. Por ese entonces, faltaban pocos días para que Mauricio Macri asumiera la presidencia.

También mostró un mensaje de Whatsapp que Báez envió a López en el que hablaba supuestamente de un encuentro que mantuvo con Cristina Kirchner: “José atendeme un minuto. Gracias. Es para coordinar con lo que me dijo la señora. Gracias!“.

En uno de los mensajes, López habla de “limpiar todo” –según argumentó el fiscal– en relación a las obras en Santa Cruz que estaban a cargo de las empresas de Báez. “Esto es hasta el 15 de enero”, le habría escrito a Mendoza, a lo que él respondió: “No entiendo”, y López agregó: “Limpiar todo. Ok. No dejar sensación nunca más retomar las obras”.

Ante esto, Mendoza respondió: “El lunes o martes limpiamos a todos”. López contestó: “Solo que no hay que dar sensación de fuga. Mendoza: “Ahora es final. Neutralización, despido, pago, después acomodamos lo que quieran”.

Más adelante, el 30 de noviembre, el expresidente de Austral Construcciones le escribió a López: “Para redondear tu idea porque llega la señora a la tarde y L se junta con ella”. Según el fiscal, “la señora” es Cristina Kirchner y “L” es Lázaro Báez.

Luciani sorprendió con la exhibición de estos mensajes de texto y de Whatsapp –extraídos del teléfono celular secuestrado al ex secretario de Obras Públicas José Francisco López– que, según interpretó, muestran la existencia de un plan “limpiar todo” antes del cambio de gobierno.

Esto, dijo, incluía abandonar las obras públicas que tenía adjudicada y que debía completar: “No les interesaba la obra sino extraer dinero del erario”.

“Serían miles y miles de millones de pesos tirados a la basura. Y sin embargo, a pesar del colosal perjuicio, Lázaro Báez en connivencia con el resto decidieron abandonar las rutas, crear caos y confusión para intentar responsabilizar a la gestión entrante y montarse en esta película de la persecución”, sostuvo.

En palabras de Luciani, “esa fue la meta, el objetivo, sin importarle el enorme daño que estaban generando”. “Eso trajo aparejado un enorme perjuicio a la provincia de Santa Cruz, en especial con los trabajadores despedidos”, argumentó.

Quiénes son juzgados en el juicio por la adjudicación de obra pública

Además de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, en el debate que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 son juzgados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas y Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente.

También integran la lista de juzgados: Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

ag / ds

Fuente: Perfil