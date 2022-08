La existencia del área será garantizada en la Carta Orgánica ALDALLA CELEBRÓ EL RESPALDO DE LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE A LA SECRETARÍA DE LA MUJER

La funcionaria manifestó en FM Master’s que “hubo un enorme trabajo que hicieron los convencionales del frente Más Ushuaia, encabezados por el intendente Walter Vuoto y la concejala Laura Avila, para lograr los consensos y generar este dictamen unánime para que la Secretaría de la Mujer, y ahora agregamos Género y Diversidad, quede plasmada en la Carta Orgánica”.

En esa línea, destacó que “esto permite que las políticas públicas que impulsamos desde diciembre de 2015 sigan permaneciendo más allá de quien ocupe la gestión municipal, era necesario que quedara plasmado que las próximas gestiones municipales sigan entendiendo que la Secretaria tiene que seguir existiendo”.

Aldalla observó que “en el articulado la Secretaría queda con mayor jerarquía al ser un área de género desde el cual se van a implementar políticas públicas específicas para la mujer y diversidades”.

Para la secretaria de la Mujer “esto es importante porque en el recorrido que venimos haciendo desde diciembre de 2015 hemos detectado la necesidad no solo de abordar la problemática de la violencia de género, sino también cuestiones como el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres”.

También mencionó que desde la Secretaría se aportó al debate de los convencionales, entre otros elementos, “informes con datos importantes sobre las atenciones que realizamos y sobre el acompañamiento en torno a la autonomía económica a través de iniciativas como la Expo Mujer o Mujeres Emprendedoras, a lo que se suma un trabajo de prevención y de promoción con las capacitaciones que llevamos adelante desde hace casi siete años”.

Aldalla enfatizó que el Estado municipal “debe cumplir un rol presente” ya que “el femicidio es la expresión máxima de la violencia pero es solo la punta del icerberg” porque “cuando se llega a la violencia física la mujer no atravesó solamente esa instancia”, sino que “previamente sufrió otros tipos de violencia que le hicieron creer que esté sola, que la hicieron sentir que nadie iba a escuchar su reclamo y que psicológicamente destruyeron su confianza en sí misma, a lo que se suma muchas veces la ausencia de una red familiar o de amigos”. Y agregó: “Esto hace que la mujer vaya siendo aislada por quien ejerce la violencia, y para nosotras trabajar en todos esos tipos de violencia es fundamental”.

La funcionaria hizo hincapié en que “somos un Estado presente y tenemos un equipo interdisciplinario que acompaña a las víctimas de violencia en todas esas situaciones”, lo cual se debe a que “hay una voluntad política para que existan los recursos para que ese equipo interdisciplinario trabaje y para que la Secretaría impulse distintas acciones y programas de contención y acompañamiento” en todas las instancias.

Por último, la secretaria de la Mujer afirmó que “vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para implementar acciones con el objetivo de impulsar que haya una paridad real, y que haya perspectiva de género en todas las políticas que se lleven adelante” porque “la participación de las mujeres tiene que ser real y no declamativa”.