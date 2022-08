Gobernación 2023 Matías Rodríguez: “Debemos recuperar esa Tierra del Fuego que supimos ser”, las diferencias con el Gobernador Melella.

Luego de que Tiempo Fueguino mencionara al actual senador del Frente de Todos, Matías Rodríguez, como posible candidato a la carrera por la gobernación, su respuesta no tardó en llegar y manifestó que “no es mi candidatura lo que quiero poner por delante, quiero poner al proyecto político que es el peronismo, porque es la manera de sacar a Tierra del Fuego adelante.



Destacó estar “dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer para recuperar esa Tierra del Fuego que supimos ser”. También sostuvo que “tenemos un gran potencial como provincia y hay que aprovecharlo. Hay que discutir mayor estabilidad en la industria y diversificar nuestra matriz productiva, si nos quedamos en lo que quiere ser cada uno, no es por ahí, tenemos que discutir proyectos políticos”.



El senador dejó expuestas las diferencias con la gestión del gobernador Melella, mencionando que en Tierra del Fuego “hay muchas cuestiones para discutir, en términos educativos, de desarrollo productivo, de estabilidad, de generar previsibilidad. Están pasando cosas muy graves, como la situación de la obra social, donde las familias recurren de forma permanente en busca de ayuda a distintos sectores, algo que no tendría que ser necesario porque OSEF debería garantizar las prestaciones correspondientes, y lamentablemente no sucede. Son temas graves que todos lo sabemos, y tendríamos que estar discutiendo todos para ver cómo lo sacamos adelante. No creo que haya ningún actor político que quiera que a la obra social le vaya mal”:



Para finalizar comentó el trabajo parlamentario y la insistencia en el tratamiento del proyecto de su autoría para coparticipar los fondos de la soja “para que sea por ley y que el gobernador tenga más fondos para gestionar. Esto, como cada proyecto y gestión es para beneficio de nuestro pueblo. El fondo se financiará con el 30% de las sumas que el Estado Nacional perciba en concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus variedades y sus derivados”.