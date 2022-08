Gestión Melella puntos a favor y en contra.

Gustavo Melella asumió el 11 de diciembre de 2019, el 16 de marzo se decretó a nivel nacional la cuarentena más extensa de que se tenga memoria, el mundo se detuvo, se cerró todo, desde el kiosco, hasta la industria más grande, nada funciono durante un año y medio, insisto en todo el mundo. Sin embargo, a diferencia del resto del pais, nuestra provincia comenzó a recuperarse mucho antes que el resto, pero las políticas nacionales afectan a todo el pais y aquí empiezan los contra.

La emisión de moneda que ya superó los 5 billones de pesos, elevo los niveles de inflación a un 60%.

El cepo al dólar provoco corridas que lo llevaron a valores históricos como en abril cuando tocó los 222 pesos, muchos vendieron, otros los guardaron, pero la depreciación del peso llego a un 14.000 % en los últimos 10 años, esto significó una pérdida del salario real que repercutió directamente en el consumo que comenzó a caer a niveles de hace 100 años, por ejemplo, hay que remontarse a 1920 para igualar el consumo de carne, la gente dejo de comprar comida.

Las empresas de importación de la provincia, sufrieron el golpe de la suba del dólar y del cierre de importaciones y han sobrevivido de casualidad.

Las empresas electrónicas comenzaron a recuperar empleos recién a finales del año pasado y en el mes de mayo las estadísticas decían que esa recuperación del sector privado era de 9% lo que nos ubicaba entre las tres provincias que se recuperaban más rápido de la crisis.

La educación no pudo recuperarse de un año parada y la aplicación de distintas plataformas no alcanzó, también pudimos saber que miles de chicos y chicas no tenían acceso a esa modalidad porque no contaban con los medios, teléfonos, Tablet o computadoras. Como si esto no fuera suficiente, ahora las notebooks del programa Conectar Igualdad, se están vendiendo en redes sociales.

A esto hay que sumarle la queja permanente de padres y alumnos por el estado de los establecimientos escolares, todos a punto de colapsar, falta de aulas, gimnasios y docentes.

Los acuerdos salariales a los que se arribó con algunos gremios están entre 15 y 20 puntos porcentuales interanuales, por debajo de la inflación, los salarios no alcanzan, y se nota en la caída del consumo en todos los rubros, principalmente alimentos, un estudio de la UCA señala que cada día en argentina 2800 personas pasan a ser pobres.

En los últimos días se dio a conocer el porcentaje de remarcación de precios en la provincia y las cifras fueron alarmantes, un vendedor de pescado contratado por la municipalidad de Ushuaia para comercializar su producto en el Mercado Concentrador, sostuvo que cobrando un 50% menos, tenía una ganancia del 40%. Un mismo producto que el vende a 700 pesos, en la provincia cuesta 2500 pesos.

Esto llevó a otro problema muy grave, que es el endeudamiento con tarjetas de crédito, miles comenzaron a comprar alimentos con tarjeta, medicamentos, y todo lo básico, pero sin poder llegar a pagar el total del saldo, solo el mínimo.

Según los últimos datos proporcionados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa efectiva anual, el indicador con el que se calcula la tasa de interés en un año, que cobra cada banco emisor de tarjetas de crédito, varía entre el rango del 63% y 224%, con una tasa promedio del 131%. Es decir que además del endeudamiento, está la imposibilidad de pagar con los ingresos que la inflación devora mes a mes, como en mayo que llegó al 5,1% sumando casi un 60% en los últimos doce meses, esto confirma que los salarios están 20 % por debajo de la inflación. Aquí en Tierra del Fuego esto se nota mucho más porque no hay quien controle la aplicación o no del descuento del 21% de IVA en todos los sectores de la economía.

El gasto público que han hecho aumentar areas como el Tribunal de Cuentas cuyos vocales ya cobran más de un millón de pesos mensuales, o el sistema de justicia con un presupuesto de 8.000 millones de pesos, 4000 menos que el de la ciudad de Tolhuín con más de 10 mil habitantes.

La conexión aérea desde Rio Grande al resto del pais sigue siendo una cuestión pendiente y que perjudica no solo a los usuarios comunes, sino a empresas y comercios.

El pedido de autorización a la Legislatura de 545 cargos para ingresar a la planta permanente de trabajadores en situación irregular, no ayuda demasiado a mejorar la imagen.

La situación de DIGITAL FUEGUINA; cuyos empleados llevan 15 meses sin cobrar y no se les encuentra una solución, aparece diariamente en la agenda publica.

La situación de la Caja de Previsión Social es un tema de nunca acabar que comenzó a tomar forma de una solución definitiva a partir del anuncio del pago de la deuda histórica de la cual ya se pagaron 600 millones de pesos.

El 73% de aumento en el transporte terrestre, más el costo del cruce por Chile suman costos al consumidor final, que también están relacionados con la devaluación del peso argentino.

En los pro podemos enumerar, sin lugar a dudas, la obra pública fue el gran generador de empleo, gimnasios, plantas cloacales, centros de salud, centro de rehabilitación terapéutica en Ushuaia, la finalización del Micro Estadio en Nuestra ciudad, reparación de caminos, construcción de viviendas del plan Procrear y la relación con el Gobierno Nacional ha generado la llegada de fondos para distintas actividades, como la inversión en tecnología, los anuncios del comienzo de la producción de Hidrogeno Verde, la inversión en hidrocarburos y el impulso al turismo con puntos destacables pero no logran que la teoría del derrame se concrete, la distribución equitativa de la renta no llega a quienes más lo necesitan.

La finalización de una obra prioritaria como el hospital de Ushuaia, la ampliación del nosocomio en Rio Grande, el nuevo edificio de OSEF

El turismo antártico tuvo este año un éxito que fue destacado a nivel internacional con más de 200 recaladas de transatlánticos y grades buques de todo el mundo.

La conexión aérea con la capital es también destacable, una gran cantidad de vuelos diarios traen turistas durante todo el año. Este es quizá el gobierno que más visitas de funcionarios nacionales ha tenido desde que asumió y Rio Grande fue elegida Capital Alternativa para las reuniones de gabinete nacional, donde ya se concretó una de ellas.

Queda un año y medio de gestión exactamente, 17 meses en los que el gobierno provincial deberá tomar un rumbo claro y concreto que de certezas a una ciudadanía que sufre día a día, los remezones de la política nacional, pero que debe salir de ese juego y concretar políticas públicas en lo social, educativo y económico.

Argentina tiene 60 % de inflación, pero en la region, esto es Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, ese número no llega al 2 %, entonces ya no es un problema mundial, es un problema nuestro, argentino, y que obviamente perjudica y mucho a los fueguinos que estamos aquí porque elegimos este lugar, porque aquí están nuestros afectos, pero hoy sentimos que el sistema es expulsivo.

Por ejemplo, un joven que quiera estudiar en Ushuaia, tiene costos más altos que en la ciudad de La Plata. Un departamento en la capital provincial cuesta 40% más que en la capital de la Provincia de Buenos Aires.

La demanda de viviendas es un tema que no solo se le reclama a este gobierno, el problema viene de años y no cuenta con colaboración de del sector privado con alquileres astronómicos y falta de urbanizaciones, las viviendas las debe construir el estado.

La defensa del Subregimen de promoción Industrial y Económico a pesar de las modificaciones y la extensión genera expectativas, la inversión en hidrogeno verde, la llegada del gigante chino Xiaomi para la producción de 4 millones de celulares y la economía del conocimiento aparecen en la agenda como temas importantes y no urgente que generaran en pocos años salidas laborales para miles de jóvenes en la provincia.

En este marco es importante que, a pesar del recorte nacional de 200.000 millones de pesos, el gobernador haya podido preservar los fondos para le llegada de insumos a la provincia, no solo para la industria, sino también para las demás empresas que no forman parte de AFARTE.

La fabricación de equipos Posnet por parte de BGH, es otra buena noticia que se suma a las ya mencionadas.

El impulso a las energías alternativas también fue destacado en medios nacionales, como la inversión en minería y el desarrollo de hidrocarburos of shore por más de 700 millones de dólares, incluida la construcción de un puerto privado.

La industrialización del gas para autoabastecimiento de laprovincia.

Pero siempre hay un, pero, en medio de toda esta tarea aparecen los que ya están en campaña con vistas a 2023 sin medir consecuencias y apelando a métodos poco ortodoxos como la utilización de trolls o noticias falsas que, o casualidad tienen su origen en la capital de la provincia y se las liga a ex funcionarios del gobierno provincial que ya habrían conseguido “conchabo”, en la municipalidad capitalina. No es el momento, ni el lugar para comenzar una campaña, cuando aún ni siquiera se sabe cuál será el presupuesto para 2023, más aún si tenemos en cuenta que el propio gobernador ha dicho que “es un dibujo”, debido al descalabro económico generalizado.

Sin dudas el 2023 será un año de mucha actividad, mas allá de las elecciones, mejorar el humor social, recuperar el empleo y los salarios, más de lo que ya se ha hecho serán temas que deben tener respuesta ante tanta incertidumbre, pero por sobre todo para preservar la paz social.

Armando Cabral