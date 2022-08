Estafas telefónicas, intentos de todo tipo

Por Armando Cabral

Rio Grande 08/08/2022.- Personajes anónimos siguen intentando estafarnos a través de llamados telefónicos, mails o Whatsapp. Lo peor es que han logrado su objetivo en muchos casos y es por eso que solicitamos una vez mas que no respondan llamados telefónicos, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social de la nacion, mail de tarjetas de crédito enviadas sin haber sido solicitadas o si e piden datos para renovar cuentas de bancos que quizá usted jamás tuvo, si lo llaman corte, no responda ningún mail sospechoso y no de sus datos de cuentas a nadie que usted no conozca, si posible a nadie.