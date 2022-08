El Hospital Universitario Austral logró su cuarta acreditación en estándares de calidad y seguridad del paciente

El Hospital Universitario Austral fue el primer hospital de la Argentina en lograr, en 2013, la acreditación por parte de la Joint Commission International (JCI), el área internacional de la Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) de los Estados Unidos -organización de mayor prestigio mundial en la acreditación de centros sanitarios-. Hoy, luego de nueve años, logró su cuarta acreditación.

Cada tres años, el Hospital Austral debe atravesar una rigurosa evaluación presencial de una semana en donde diferentes especialistas analizan las distintas áreas del Hospital, y registran tanto los procedimientos de los empleados como de los pacientes. El reconocimiento que recibe quien es acreditado por la JCI es el de Hospital Académico, un estándar que contempla la actividad asistencial, la educación médica y la investigación en personas.

El día de la devolución final, frente a todos los empleados, los evaluadores describieron el resultado del Hospital como excepcional debido al cumplimiento del 97 % de los elementos medibles.

“Se realizó todo con mucho humanismo y se nota que nos quieren ayudar a ser un hospital cada vez mejor para los pacientes”, expresó el Ing. Rafael Aragón, director general del Hospital Universitario Austral, en referencia a la devolución de los evaluadores y a la semana de actividades. Y agregó que el reconocimiento “no sería posible sin la participación y la ayuda de todos los que trabajan en el Hospital”.

En la Argentina, solo otros dos hospitales cuentan con esta acreditación. A nivel mundial, cada vez más centros médicos tienden a someterse a evaluaciones de calidad y seguridad con estándares internacionales porque permite mejorar los procesos de atención a los pacientes para evitar o detener eventos adversos.

“Demostramos el placer y el orgullo que sentimos por trabajar acá”, finalizó el Ing. Aragón en cuanto al logro obtenido.

¿Qué es la Joint Commission International?

La JCAHO es la organización más importante de Estados Unidos en la acreditación de centros sanitarios. En concreto, se dedica a la inspección, mediante un proceso voluntario de certificación, de más de 20.000 instituciones entre las que figuran hospitales, centros ambulatorios y de atención primaria, centros de salud mental, socio-sanitarios y servicios de atención domiciliaria.

