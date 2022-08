CREACIÓN DE UN MERCADO CONCENTRADOR MUNICIPAL Calisaya: “queremos que nuestro proyecto sea discutido en la próxima Sesión Ordinaria”

“Varios Municipios del país están llevando adelante la creación de Mercados que brindan productos de la canasta alimentaria a precios accesibles; el último que se inauguró fue la semana pasada en Lomas de Zamora, donde estuvieron el Presidente Alberto Fernández y el Gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof” indicó Calisaya; destacando que “para ganarle a los especuladores se necesitan decisiones políticas y acompañamiento a este tipo de iniciativas que benefician directamente a los consumidores”. “Hay informes que revelan que durante la pandemia las grandes empresas alimenticias incrementaron exponencialmente sus ganancias” dijo el Concejal. Según el reporte ‘Claves para la “Guerra” contra la inflación’, elaborado por los economistas Claudio Lozano y Ana Rameri, ‘Durante el año 2020, la rentabilidad fue un 152% superior al 2019, si además contemplamos el año 2021, en el consolidado de ambos períodos las ganancias de las principales alimenticias escalaron un 170%’. En este sentido, Calisaya aseguró que “nuestro proyecto para la creación de un Mercado Concentrador Municipal, fue analizado en Comisiones junto a productores chacareros y representantes del Ejecutivo Municipal. Todos dieron el visto bueno para avanzar con las modificaciones y aportes necesarios, por eso queremos a llevarlo al recinto para que sea discutido en la próxima Sesión”. Asimismo, agregó que “el Mercado inaugurado recientemente en Lomas de Zamora, es un claro ejemplo de lo que planteamos nosotros en Río Grande: acercar los productores al consumidor; achicar la brecha de precios, sin intermediarios que se queden con el mayor valor del producto en venta; y brindarles a las familias precios accesibles de una canasta alimentaria completa, digna y saludable”. En ese marco, el Edil sostuvo que “estamos convencidos que en Río Grande podemos tener un mercado concentrador como lo tiene Lomas de Zamora y tantos otros distritos del país”.

“Entendemos que el Intendente Martín Pérez está en consonancia ideológica y política con lo que plantea el Presidente Alberto Fernández, así que no vemos mayores inconvenientes de poder avanzar en este proyecto del Mercado Concentrador Municipal”, remarcó Calisaya. Diferencia de precios

“Con la creación de este tipo de Mercados, vemos beneficios para los consumidores y grandes diferencias de precios” aseguró el Concejal Calisaya. “Por ejemplo: en el Mercado de Lomas de Zamora, vemos que la Carne Molida tiene un valor de $290 el kilo, y los cortes de carne promedian entre los $300 y $500 el kilo; por eso vemos que los abusos son de los grandes formadores de precios, lo que genera que muchas familias no puedan acceder a una canasta alimentaria completa y digna” indicó el Edil. Más ejemplos de diferencia de precios:

-Cebolla x Kg:

Mercado Lomas: $70

Mercado Central de Bs. As.: $135

Supermercado local: $289

– Papa x Kg:

Mercado Lomas: $40

Mercado Central de Bs. As.: $60

Supermercado local: $269

– Naranja x Kg:

Mercado Lomas: $50

Mercado Central Bs. As.:$50

Supermercado local: $226

– Banana x Kg:

Mercado Lomas:$80

Mercado Central de Bs. As.: $200

Supermercado local: $289

– Zapallo anco x Kg:

Mercado Lomas: $50

Mercado Central de Bs. As.:$55

Supermercado local: $139