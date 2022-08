Convención Constituyente “Buscamos normas que lleven a un Estado ágil, eficiente y que contenga a todos los vecinos de Ushuaia”

“Trabajamos en principios de planificación, desarrollo territorial, desarrollo humano, entre otros. Todos artículos que quedaron en general modificados fundamentalmente a la luz de expresiones y conceptos más actuales, garantizando el espíritu de la norma vigente, no obstante, hubo coincidencias en lo que se refiere a temas de fondo”.



Respecto de otra temática sensible, Canga expresó que “no se quitaron servicios a la adjudicación de tierras fiscales para la venta, como versaba en el proyecto de modificación del oficialismo, en este caso se mantuvieron los requerimientos de la Carta Orgánica vigente: recolección de residuos y tratamiento de efluentes. Otros espacios en sus proyectos solicitaban servicios como agua y energía eléctrica. Nosotros sostenemos que al no depender del Municipio estos servicios pueden ocasionar demoras en el acceso de los vecinos a la tierra”.



En artículos de educación, ciencia y tecnología, ambiente e impacto ambiental “se generaron debates muy interesantes en torno a la creación de áreas de jerarquía, desde nuestro espacio creemos que cada gestión decide su estructura de gobierno, por lo que preferimos no establecer estructuras en la Carta Orgánica”.



“Con respecto al Impacto Ambiental sostenemos que el artículo debe quedar redactado de modo tal que no se requiera el estudio de impacto ambiental a obras que no lo necesitan por su naturaleza, por ejemplo: un vecino que va a remodelar su fachada podrá avanzar con el informe de un profesional, en tanto que una urbanización pública o privada si deberá someterse al estudio técnico de impacto que corresponda” dijo Canga y continuó “la ordenanza que reglamenta este artículo aclara y categoriza cada caso. La postura de nuestro bloque es cuidar el medio ambiente y lograr una ciudad armoniosa con el mismo, eso no es objetable”.



Finalmente, los constituyentes se refirieron a la renuncia de Viviana Remy, de Somos Fueguinos y dijeron que “lamentamos el alejamiento de una mujer tan valiosa como Viviana. Creemos que sumaba al espacio de Somos Fueguinos con su cercanía a los problemas de la comunidad y su empatía. Sin dudas no será lo mismo trabajar sin ella”.



Durante esta semana, Canga y Requejado detallaron que “vamos a seguir debatiendo los proyectos presentados con el objetivo de obtener los dictámenes que luego serán tratados en sesión, tenemos temas que seguramente generarán intercambios y discusiones”.