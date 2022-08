Alberto Fernández pidió acordar con empresarios y sindicatos los precios y salarios durante 60 días

El presidente Alberto Fernández llamó a empresarios y sindicalistas a lograr un acuerdo de precios y salarios por 60 días para “resolver el problema de la inestabilidad que sufren los argentinos”.

“Ayer hablábamos con Sergio (Massa) y los dos estábamos de acuerdo en una idea: en el transcurso de esta semana vamos a convocar a empresarios y sindicalistas de la Argentina a una mesa para marcar una hoja de ruta para alinear precios y salarios por 60 días para que los argentinos dejen de padecer la inestabilidad que hoy viven en materia de precios”, dijo el madatario.

El ministro de Economía iba a estar presente, pero se bajó del acto en Lomas de Zamora porque “estamos trabajando en un canje voluntario de deuda”, según dijo Fernández. El acto se trató de la inauguración del Mercado de Lomas, donde también estuvieron el gobernador Axel Kicillof, el nuevo secretario de Comercio, Matías Tombolini, el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, además de intendentes del conurbano bonaerense que firmaron el acuerdo.

Domingo Cavallo y un preocupante pronóstico: “La inflación va a estar en el orden del 100 por ciento anual”

El problema de la inflación

En su discurso, el jefe de Estado habló de la inflación como una de las principales preocupaciones de los argentinos y del propio Fernández, aunque recordó la herencia recibida del gobierno de Macri y la crisis inflacionaria mundial en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“El mundo vive una inflación inesperada y a nosotros nos pega más fuerte por nuestra historia inflacionaria, pero recuerden que heredamos un gobierno con 54% de inflación, para que lo recuerden”, lanzó.

Y continuó: “Tenemos que hacerle frente a este problema, es uno de los que mas preocupa a los argentinos y argentinas, y que más preocupa al Presidente. El Presidente quiere que desaparezcan los especuladores, no queremos que no ganen plata, sino que ganen lo justo. Nadie se desarrolla en una sociedad en donde nadie se desarrolla, no estamos dispuestos a que eso se consolide”.

Matías Tombolini: “Hay que recuperar la referencialidad de los precios”

Control de precios

Para Fernández, “son múltiples las causas de las distorsiones de precios”, y desde el gobierno están “dispuestos a poner orden en esto”.

“No pueden tener distinto valor en un lugar y en otro los productos. Especulación se llama eso. Pasa con la comida, y es grave. Tenemos que hacer que nuestra gente se alimente, no que coma, que reciba los alimentos que necesitan, buenos alimentos”, enfatizó.

En ese orden, destacó la “producción orgánica” que productores locales le mostraron al Presidente: “Para poder cultivar, producidos por ellos mismos. Y nadie está perdiendo plata por eso. Eso es posible por el esfuerzo de un Estado Nacional, Provincia de Buenos Aires y Lomas de Zamora. Cuando trabajamos juntos llegamos a eso, cuando nos dividimos aparecen los otros, que son los que tienen el puente, pero se olvidan de los que van de este a oeste”, analizó.

Sobre esto, Tombolini también había dicho que “vivimos los abusos de quienes importaban a dólar oficial y en la góndola especulaban con el precio del dólar paralelo“. Y advirtió que los empresarios “se van a venir a sentar solo, no los vamos a perseguir, porque les vamos a tocar la fibra que más les duele, que es el bolsillo“.

Acompañado por Massa, Alberto Fernández: “Luché y siempre lucharé por la unidad”

Exportación y Salario

En otro orden, el mandatario pidió “dar vuelta la página” y aprovechar la oportunidad que tiene la Argentina con sus recursos: “Vamos a dar vuelta una página a ver si la Argentina puede aprovechar las oportunidades. El mundo va a demandar alimentos, y podemos ser productores de alimentos para el resto de la humanidad, para los argentinos primero y para exportar, y no estoy hablando de granos para alimentar cerdos en China”, aclaró.

También destacó la necesidad de “fuentes energéticas de primer orden: tenemos la segunda reserva del mundo en materia del litio, la segunda reserva de gas no convencional, que es la energía de transición que el mundo ha declarado. Podemos exportarlo al mundo, debemos hacerlo, tenemos una oportunidad única”.

Por último, apuntó contra “especuladores” que “hicieron” disparar el dólar: “Que esa oportunidad la perdamos, porque unos especuladores hacen subir al dólar 60 pesos y se dan cuenta que no nos conmovieron y lo bajan de nuevo. Debemos pensar con Cristina y con Sergio en cada uno de ustedes, trabajadores”, concluyó.

En el caso de Tombolini, agregó que “hay que seguir reorientando la renta de la Argentina y que el salario rinda cada vez más. No existe que te vaya bien a vos en una sociedad que no le va bien”.

JD /

Fuente :perfil