Ajuste, el termino que el gobierno nacional se niega a usar.

Ajuste Acción de ajustar o ajustarse.

“plan de ajuste”

Efecto de ajustar o ajustarse.

“ajustes monetarios”

No hay que ser un iluminado para darse cuenta que esta es la última herramienta que le queda a Alberto Fernández antes de chocar con Iceberg.

Ya sea que a Massa lo designara Cristina o Alberto, las medidas se decidieron en conjunto, de eso no hay duda, y es el resultado de años de populismo, de emitir millones y millones de pesos a 20 millones de personas que no trabajan, que no brindan ningún servicio a cambio y además se vanaglorian de esa posición que pone su futuro en la mayor de las incertidumbres porque no tienen ningún tipo de aportes.

Si a esto le sumamos el costo político de mantener 17 ministerios, con secretarias, subsecretarias, asesores, viáticos y tampoco recibir nada a cambio, como es el caso de diputados de senadores de Tierra del Fuego, cuyo aporte al sostenimiento de políticas publicas que beneficien a la sociedad en su conjunto no han aparecido, Donde esta Eugenia Duré, Rosana Bertone, Matias Rodriguez, Pablo Blanco, Mable Caparros y Frigerio?, ustedes lo saben?, yo tampoco pero el gasto que producen si lo sabemos y es mucho para no hacer nada. La legislatura provincia va a sesionar por segunda vez en 8 meses y cada vez que aprueba algo es mas gasto que pagamos con nuestros impuestos, como a todo el resto. la biblioteca del congreso cuenta con 1500 empleados, las adscripciones son innumerables y el resultado esta ala vista.

La reducción de 21 ministerios a 17 es un ajuste, pero cuando se hizo antes, casi prenden Fuego la Casa Rosada, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, hoy todo el mundo está callado la boca.

El dialogo con la industria y la posibilidad de adelanto de exportaciones, otro ingreso, 4 millones de personas que renunciaron al subsidio al gas y Luz, terminar con la emisión de moneda sin respaldo, atraer divisas de la industria y el campo permitiendo otra cotización del dólar exportación y bajar la inflación descontrola a la que el gobierno llevó una política errática y de carácter socialista que obviamente no funcionó.

Programa para formar 70 mil programadores en 12 meses, es decir economía del conocimiento para generar salida laborar rapida.

Continuar con los pagos al FMI, porque el incumplimiento de eso significa no acceso al crédito internacional y la posibilidad de Default.

Auditar planes para que sean redirigidos a quien realmente los necesita y no pagar por pagar, también a quienes asisten a la universidad si no presentan documentación como alumnos regulares, también se quitaran.

La suspensión de los adelantos del tesoro nacional, a las provincias, los famosos ATN fueron suspendidos hasta fin de año y puede que se extienda.

Este gobierno ya se endeudó en 7000 millones de dólares más que lo que había hecho el gobierno anterior, paso de 44 mil millones de dólares que pidió Mauricio Macri a 51.000 millones de dólares de 2019 hasta ahora.

La pandemia no es el centro de todos los males porque los paises de la region también la vivieron, sin embargo, ninguno de ellos tiene dos dígitos de inflación, ese es un tema terminado, por lo menos desde lo discursivo.

Y por último el congelamiento de los ingresos a la administración central hasta que la situación sea normal. Todo esto es ajuste, aunque lo nieguen y aunque se quieran diferenciar de lo que pasó entre 2015 y 2019, es lo mismo, son medidas que había que tomar, ahora resta ver si realmente se llevan a cabo o solo queda en un anuncio rimbombante con un sequito de aplaudidores que evidentemente festeja cualquier cosa que hagan los funcionarios nacionales.

Si esto funciona, veremos cambios en el mediano plazo, de hecho, la gente les reclama que empiecen el ajuste por ellos, dietas, viáticos, pasajes, asesores, pero de eso no se habló, y no creo que ninguno vaya a proponer reducir el gasto público de senadores, diputados y funcionarios del estado, y ahí está la clave, el que este ajuste lo hagamos todos, sino sigue habiendo una clase privilegiada de un 10 % de la población, cuyo único tramite es pasar por el cajero a fin de mes sin enterarse de los problemas de los simples mortales que todos los días salimos a ganarnos el peso como podamos, no va a funcionar

Díganlo muchachos que no se les va a caer nada, esto es un ajuste que había que hacer e insisto, de arriba hacia abajo, con el ejemplo, no con el discurso y nada mas.

Armando Cabral