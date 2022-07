SEGURIDAD. Graves denuncias hacia la Cúpula Policial: Persecución, hostigamientos y acosos

La Policía de la Provincia es una institución verticalista, y pese a los cambios de Jefatura, la restructuración dentro de las filas y los cambios de Gobierno, hay algunos problemas estructurales que no logran solucionarse y que, de tanto en tanto, salen a la luz.

Juan, es un integrante de la fuerza que hizo declaraciones en Radio Provincia, y que, a fin de prevenir algún tipo de represalia, prefirió resguardar su identidad.

“Desde el punto de vista que se tiene hoy respecto a la labor policial, estamos desorientados y tenemos incapacidad respecto el respeto que se debe tener del personal subordinado. Estamos hablando de la Plana Mayor, Jefe –Jacinto Rolón-, Subjefe de Policía –Oscar Barrios Kogan- y Jefes de las Comisaría que acatan las órdenes sin problema las órdenes y que se emanan como algo normal”, dijo para iniciar una serie de graves hechos que estarían sucediendo dentro de la fuerza.

“Ejemplo claro, con los móviles policiales. Las condiciones y las disposiciones del personal, las coberturas de diferentes servicios, todos sabemos que tenemos un invierno crudo, y nos hacen cubrir servicios fuera y te obligan a hacerlo a la intemperie”, ejemplificó.

“Son móviles que no están en condiciones y las cubiertas con clavo que se deben poner todos los inviernos, no tienen. Hay dependencias con dos o tres móviles que deben funcionar las 24 horas del día, es imposible. No creo que eso suceda en otras ciudades”, indicó.

Respecto de la figura del Secretario de Enlace con las Fuerzas de Seguridad, cargo creado durante la actual gestión de Gobierno y que ocupa, el Suboficial retirado José Díaz, “se desconoce cuál es la función, al menos con el personal subalterno, no tiene trato, creemos que tiene trato con la Plana mayor y política. El personal subalterno está muy desconforme”, indicó Juan.

Cambios urgentes

“Estamos pidiendo un cambio de la Jefatura, urgente. El personal policial subalterno tiene que poner dinero para incorporar repuestos, arreglos mecánicos, combustible, hojas, pagamos con recargos, elementos que deben ser asignados por la Jefatura”, comentó el hombre.

Presunta persecución policial

En otro párrafo, Juan indicó que “dentro de la fuerza policial, lo que más pasa es la persecución. Tenemos infinidad de casos, porque las personas optan por callarse la boca. Oficiales jefes que creen que son dueños del comportamiento que tienen que tener sobre los subordinados. Personal subalterno que, por dar una opinión, que termina por irse de la fuerza, pedir la baja sin ningún beneficio, y se da en diferentes comisarías y se van sin remuneración”, denunció.

Acosos y amenazas al personal

En el mismo sentido, Juan brindó nombres y apellidos de Oficiales de la ciudad de Ushuaia que cometerían irregularidades. “El caso del comisario Diego Chamorro, tiene un gran prontuario que se manejan con mucha reserva, que va pasando de comisaría en comisaría, amenaza al personal policial, a las mujeres, a los que hacen alguna observación, y empieza la persecución, los hostiga, los sanciona”, dice.

“Hubo infinidad de reuniones donde este Jefe ha tenido palabras muy desacertadas respecto al personal con el que está hablando y se ve en ese oficial pero repercute en otros oficiales que tienen ese tipo de accionar y la Jefatura lo permite”, reclamó.

“Dentro de las comisarias ocurre, los jefes tapan hace cualquier cosa con tal de perjudicar a la persona que trata de denunciarlo o contarlo, y se pierde. Hay actitudes inhumanas, no existe la contención para el personal que sufre acoso ya se en cuanto a violencia o en cuanto a una situación que se acerca a lo sexual y no puede hacer ninguna queja”.

Otro de los nombres que otorgó Juan, fue, “el comisario Mendiola, denunciado en infinidad de veces, por una abogada, por su actual pareja, y la cúpula policial lo cubre y continúa su trabajo como cara de la comisaría Segunda, y como secundante lo tiene al subcomisario Córdoba que se viralizó un video en los últimos días, donde está violentando a una mujer en un festival de Ushuaia”, continuó denunciando.

“La oficina de Bienestar Policial es funcional de acuerdo a los jefes de dependencia y jefes de policía, no tienen otra función respecto a las necesidades del personal, en muchas oportunidades las cuestiones que se conocen se divulgan a la Policía, eso es la poca profesionalidad para saber que dicen en sus entrevistas”, se quejó acerca de la falta de accionar de esta área que debería brindar contención a las y los uniformados que así lo requieran.

Por último, Juan indicó que hay reuniones en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande y no descartan una carpa policial, como se ha montado hace años atrás, como forma de reclamo por cambios en la cúpula policial y mejoras para el personal policial en general.

Fuente: tarde pero seguro