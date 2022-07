Rio Gallegos: Difícil contexto para Zona Franca

Rio Gallegos 30/07/2022.- La actualidad económica, marcada por la restricción en la importación, no es el mejor contexto para los permisionarios de la Zona Franca Río Gallegos, quienes luego de la apertura -en octubre pasado- no esperaban que la crisis pos pandemia pudiera extenderse en el tiempo. Alicia mantuvo reuniones en Buenos Aires junto al concesionario.

Desde su apertura al público en el mes de octubre de 2021 la Zona Franca no ha logrado regularidad en la comercialización, esto debido a los cepos cambiarios y a las restricciones al ingreso de productos de importación, lo que ha dejado a la vista las dificultades en el abastecimiento de mercadería. Incluso, a los pocos días de su apertura algunos de los comerciantes se quedaron sin stock de productos, los cuales no han logrado reponer hasta el día de hoy, y no hay expectativas de que lo puedan hacer en el corto plazo.

Promediando la semana, dando continuidad a la agenda que desarrolla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Gobernadora mantuvo un encuentro con los representantes de London Supply Group, Hugo Bonnet y Francisco Heredia, firma administradora de la Zona Franca. La misma tuvo lugar en la sede de la Casa de Santa Cruz, donde según dejaron trascender, se analizó el desarrollo de las actividades del predio en Río Gallegos y las limitaciones que se presentan actualmente dado el escenario cambiario actual, regulado y administrado por las autoridades monetarias del Estado Nacional.

Vale la pena mencionar que, en las últimas horas, la Aduana profundizó los controles sobre las importaciones que se realizan a través de zonas francas, las cuales se duplicaron en términos interanuales durante el primer trimestre del año. El organismo sospecha que a través de esas operaciones existen maniobras irregulares de triangulación y sobrefacturación para acceder a divisas. En este sentido, según se pudo conocer, podría instrumentarse la inclusión en el documento aduanero de marcas A, B Y C, similares a las que tienen hoy quienes tramitan en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). También apuntan a garantizar que la mercadería se encuentre efectivamente ingresada en Zona Franca previo a que el Banco Central de la República Argentina autorice el giro de divisas. Esta batería de iniciativas se da en un contexto de escasez de dólares, donde el Gobierno busca priorizar la llegada de insumos para la producción.

Nuevamente en referencia al encuentro entre la gobernadora y los empresarios, una vez evaluada la situación, Alicia Kirchner se comprometió a gestionar por los canales institucionales respectivos y con los funcionarios nacionales de las áreas comprometidas para destrabar la situación y las limitaciones que el escenario cambiario actual impone al funcionamiento de la Zona Franca. “Me comprometí a profundizar las gestiones necesarias ante Nación para el normal funcionamiento de su actividad”, ratifico Alicia Kirchner una vez finalizado el encuentro.

Francisco Heredia, gerente de Nuevos Proyectos de London Supply Group, también habló con TiempoSur respecto a la reunión mantenida con la primera mandataria provincial. “Dialogamos acerca de la importancia que tiene la Zona Franca de Río Gallegos para la región, no sólo por los puestos de trabajo que genera y el turismo que atrae, sino que también evita el egreso de divisas” dijo, y continuó: “Estamos trabajando en conjunto con el gobierno provincial para que cada uno de los permisionarios pueda seguir comprando mercadería. Esto ayudará al correcto desarrollo y crecimiento”.

“El gobierno se comprometió a desarrollar acciones que restablezcan el normal funcionamiento, por lo que somos optimistas”, sostuvo Heredia.

Fuente:Tiempo Sur