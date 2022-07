Requejado: “Fuimos elegidos para trabajar en la Reforma de la Carta Orgánica siguiendo nuestros valores y es lo que estamos haciendo”

Ushuaia 27/07/2022.- El convencional constituyente Ramiro Requejado expresó que junto a Myriam Canga se encuentran trabajando en los proyectos a presentar hasta el 8 de agosto y que el próximo sábado se reunirán con vecinos. “Trabajamos según los compromisos de campaña y los valores que nos trajeron hasta acá. Cuidar la participación ciudadana, no a la reelección, no al aumento del gasto político, cuidar los fondos de la ciudad y el ballotage son temas prioritarios para nosotros. No es bueno que un intendente sea elegido con menos del 45% de los votos”.

Sobre los diferentes roles en las comisiones, Requejado expresó que “presido la comisión de Presupuesto de la convención, que está vinculada a los gastos operativos. Myriam preside la comisión Redactora, que es muy importante porque tiene que ver con el sentido y la redacción que tendrán los artículos reformados”.



“Es sumar un trabajo adicional porque es una enorme responsabilidad presidir una comisión, pero entendemos que es lo que vinimos a hacer, trabajar con compromiso por nuestra ciudad”.



Participación en la política



“En términos de presupuesto de funcionamiento, los convencionales trabajamos ad honorem. Me parece que en este punto hay una desigualdad porque se fomenta la participación ciudadana, pero a la vez se limita que una persona desde afuera de la política participe, porque implica estar varios meses sin cobrar. En mi caso particular puedo hacerlo porque mi trabajo y condición en el sector privado lo permite, pero no es lo que sucede a la mayoría. Creo que se limita la participación a quienes tienen una posición económica privilegiada, y no debería ser así”, expresó Requejado.



“Hoy la situación está dada, pero creo que es algo que hay que pensar a futuro, porque estamos limitando la participación de muchos que podrían sumar mucho. Los convencionales deberían ser pagos y, los que entiendan que no tienen necesidad de la dieta, la pueden donar porque planteamos la participación del vecino, y no todos pueden dejar cuatro meses su vida cotidiana sin percibir ningún ingreso”.



Tratamiento de los artículos a reformar



Requejado detalló que quedó conformada una única comisión temática “en la que los 14 constituyentes vamos a tratar los proyectos y artículos a reforma de la carta orgánica, se va a tratar artículo por artículo”.



“En la comisión temática soy secretario. Ahí se van a discutir los 106 artículos y los proyectos que se hayan presentado. La comisión de presupuesto está dentro de las comisiones permanentes, que ordenan el funcionamiento de la convención”.



Compromisos de campaña y encuentro con vecinos



Respecto a los artículos que propondrán modificar, Requejado estimó que “no van a ser muchos, queremos que sea un trabajo ágil en temas fundamentales, por ejemplo, entendemos que no se debería modificar la cantidad de concejales, así como tampoco debería aumentar el gasto político”.



“Tenemos que trabajar a futuro y quizás evaluar un tope vinculado al crecimiento de la población, dado que en breve tendremos los resultados del censo que se hizo en mayo, pero siempre con un tope. Vamos a estar muy atentos a las cuestiones presupuestarias y de endeudamiento”.



Por otro lado, Requejado dijo que “el sábado queremos tener una charla con vecinos de la ciudad para contarles cómo venimos trabajando y escucharlos. Es parte de estar cerca de los que nos votaron, creemos que son espacios que tenemos que mantener, tal como hicimos en campaña”.