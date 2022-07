Renuncio la Subsecretaria de Políticas de Genero, Noelia Lafite por el colapso del area.

Yanina Borques en dialogo con Tarde, Pero Seguro, trabajadora social planta permanente de la Subsecretaria de Genero del gobierno de la provincia, denunció que se quedan sin edificio, no tienen donde trabajar el lunes, y mañana viernes tampoco y desde gobierno, vía nota interna, les informaron a ella y sus compañeras, que ya no se recepcionan más demandas de ninguna clase hasta nuevo aviso desde ningún área, no están dispuestos a escuchar ningún reclamo.

Son 4 trabajadoras del área que se encuentran en esta situación y no hay respuesta alguna desde el Ministerio de Desarrollo Social del cual dependen.

El lunes no tendrán donde trabajar, deberán hacerlo desde sus casas, pero el trabajo que realizan particularmente tomar denuncias por violencia de genero y otras relacionadas con esta temática requieren de atención presencial

Tampoco han tenido respuesta del Ministro de Desarrollo Social, Maciel quien hasta ahora no ha visitado Rio Grande desde que asumió.

Finalmente, dentro de las tareas que realizan estas cuatro mujeres, se encuentra la capacitación de funcionarios en Ley Micaela, una normativa vigente que requiere que se imponga la lucha contra la violencia de genero en todas las areas de la administración publica, provincial y municipal, por lo que resulta contradictorio que se violente el área que debe trabajar contra la violencia de genero.