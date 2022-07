Inepta, Inepto

Rio Grande 20/07/2022.- Esta descripción es para que no haya dudas sobre los personajes a los que voy a referirme, es la definición de inútil de la Real Academia Española. Cómo se pronuncia adjetivo, nombre masculino y femenino persona Que carece de aptitud para cierto trabajo o función, “ineptos detrás de un mostrador que no sabían qué es un tipo de interés”, persona Que es poco inteligente.

Esto nos está llevando a la ruina, aun en el más profundo silencio se nota la ineptitud, 17 pesos en un día aumentó el dólar, el peso de devaluó 35 %, el riesgo pais supero los 2700 puntos, eso es igual a la devaluación, todos los aumentos salariales se los comió la inflación, nada funciona, no se puede salir del pais, no nos reciben nuestro peso en ningún lado, se nos ríen en la cara cuando un argentino quiere cambiar pesos, 1000 pesos argentinos son 3,15 dólares, el salario básico promedio va a quedar en 150 dólares, cuando el promedio en Latinoamérica es de 500.

Esta realidad inobjetable, incontrastable, indisimulable es el resultado de la más absoluta ineptitud, pero sobre de la hipocresía de quienes hace 3 años atrás organizaban marchas, ponían pantallas rojas y anunciaban el desastre, además de las audiencias públicas por los tarifazos, con un dólar a 40 $ y un riesgo pais de 800 puntos que para los pagados del actual gobierno, eran históricos.

Lo que es histórico en este pais es que el dólar hoy este a 317 pesos, una cantidad que nunca antes en la historia se había dado, es histórico el porcentaje de pobreza, 50 %, que haya desabastecimiento de alimentos, que aun trabajando se siga siendo pobre, que se compren alimentos racionados porque hay que vivir día a día, sin poder proyectar nada. Que no haya gas oíl para sacar la producción del campo y el transporte.

Es histórico que una vicepresidenta multiprocesada siga en libertad y al frente de la Cámara de Senadores de la Nacion, son históricos los aumentos de salarios que se dan cada vez que se les ocurre, como ocurrió con el Congreso con 69%.

Es histórico el silencio de diputados y senadores de Tierra del Fuego en campaña cuando 6 de cada 10 niños y niñas de este pais se van a dormir sin comer, cuando las fabricas dan de baja cientos de contratos porque no tienen acceso a insumos para producir, es histórico como se les ríen en la cara a trabajadores que hace 14 meses que no cobran y les sigue prometiendo inversiones que nunca llegan, mientras viven de vender pizzas y empanadas.

Es histórico el papelón internacional que estamos haciendo, primero apoyando a Rusia y luego cerrando convenios con Irán, es histórico el patético papel de la oposición discutiendo estupideces, como los cargos entre halcones y palomas cuando en realidad son gorriones y caranchos, todo lo mismo, todos en el mismo lodo, 25 años viviendo de la política solo para redito personal.

Ineptas e Ineptos, eso son, hay funcionarios que ni siquiera conocemos, no sabemos lo que hacen y lo que hacen está mal, no escuchan a nadie porque la soberbia los ensordece y la mezquindad se los consume, doble discurso, negocios espurios, cambios entre gallos y medianoche, desvió de fondos, todo en medio de la más absoluta incertidumbre, mientras de lo único que se habla es de Buenos Aires, el interior del pais no existe.

Son la flor y nata de la mediocridad, los medios nacionales muestran el 0% de lo que pasa, pero todos cobran una fabulosa pauta para eso, para llenarnos la cabeza con pavadas que solo le importan a los que gobiernan, los problemas de la gente no están en la agenda. Pero para los fanáticos esos son medios hegemónicos, fanáticos que cada vez con menos, porque ya no hay mas plata.

Este gobierno pasara a la historia por todo esto, por una división brutal entre argentinos, por fomentar la inseguridad, el narcotráfico, la pérdida de soberanía, sumergirnos en la pobreza, precarizar el trabajo, atender solo a los que dependen del estado y abandonar al privado que en definitiva es quien “banca” todo este despilfarro, al campo principal aportante de divisas y sostén principal de la economía, a las PYMES, a los pequeños productores los ha pulverizado. 157 impuestos me evitan mayores comentarios.

Este gobierno pasara a la historia por haber generado 20 millones de inútiles que nunca trabajaron, por haber logrado el mayor grado de ausentismo y repitencia en las escuelas primarias y secundarias y por ende de la caída de los ingresos a facultades porque los alumnos que terminan el secundario no puede analizar un texto.

También pasaran a la historia por la incomprensible forma en que trataron la pandemia cuyo resultado fue casi 200 mil muertos, una cantidad que solo se dio en este pais de latinoamerica.

Este gobierno que se llenó la boca hablando de derechos humanos y puso a Victoria Donda al frente del INADI, no había nadie más inútil y superficial para poner en ese cargo y pasar por alto cuanta ley sobre derechos humanos haya.

En el Ministerio de las Mujeres, Genero y Diversidad, está la Señora Elisabeth Gómez Alcorta, el presupuesto que tiene para funcionar es inmenso, sin embargo, nunca las mujeres estuvieron tan desprotegidas y abandonadas como ahora, los casos de violencia de género, violencia laboral, acoso, hostigamiento no obtienen ninguna respuesta.

Kulfas en el Ministerio de Industria y Producción, destruyó el regimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, se apoderó del fideicomiso de las empresas y dejo a la provincia sin poder de decisión sobre su futuro. En eso entran energías renovables, producción de hidrocarburos, ahora estamos peor lo pusieron a Daniel Scioli, el mismo que no pudo solucionar los desagües de La Plata, no necesito recordar esa tragedia, así podría seguir con el Canciller Cafiero, Aníbal Fernández, la protección al abusador Alperovich, la brutalidad de Mayans, la corrupción de Maira Mendoza en Quilmes y de Luana Volnovich, Presidenta Ejecutiva del PAMI, acusadas de desvíos de fondos para funcionarios y La Campora, como también de la venta de 90 camiones en la Municipalidad de Quilmes.

Si, este gobierno pasara a la historia por ineptitud, desparpajo, impunidad, soberbia, ignorancia y cinismo. Los que creíamos que no se podía estar peor que hace 4 años, hoy podemos asegurar que si, en Argentina siempre se puede estar peor y más si quienes nos gobiernan tienen este grado de inoperancia e ineptitud.

Armando Cabral