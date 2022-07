#HablemosDeCookies: El 42% de los argentinos acepta las cookies digitales a pesar del desconocimiento de lo que son o hacen

Por Armando Cabral

Buenos Aires 15/07/2022.- Avast se asocia con la famosa chef argentina Estefi Colombo para desmitificar las cookies en línea y compartir una receta para la privacidad en línea. Más de la mitad (55%) admite que no sabe o no está completamente seguro de para qué sirven las cookies. El 78% de los argentinos que rechazan las cookies están preocupados por las implicaciones de la privacidad, como la recopilación de datos o la publicidad personalizada. Dos de cada cinco (40%) no hace nada para gestionar la acumulación de cookies en sus dispositivos después de aceptarlas Sólo el 17% consulta las políticas de privacidad de los sitios web antes de configurar las preferencias de cookies.