Electrodomésticos, notebooks y celulares aumentaron entre 7% y 20% en las últimas tres semanas.

José Lilino, presidente de la Federación Argentina del Comercio de Artefactos para el hogar y Afines, dijo a LA NACION que las notebooks y otros productos de electrónica aumentaron entre un 15% y un 22%, mientras que todo lo que es línea blanca (cocinas, microondas, lavarropas y heladeras, entre otros bienes) aumentó entre un 7% y un 9%, salvo que se trate de algún producto sin fabricación en el país, como, por ejemplo, las freidoras sin aceite, que aumentaron más exponencialmente.

Al mismo tiempo, fuentes de un gran retailer también ubicaron las subas entre un 7% y un 20%, dependiendo de si el producto se fabrica o al menos se ensambla en Tierra del Fuego o no. “Cuanto más importado sea o contenga el producto, más se encareció”, afirmaron, y por el momento señalaron que no están teniendo problemas de stocks. “Se está entregando porque tampoco estamos en situación de no querer vender. Hoy vendemos y nos reabastecemos de lo mismo. Hay que ver cómo va fluctuando el stock”, completaron.

Ejemplos extremos

Por su parte, Mercadotrack, una plataforma que compara precios de productos publicados en Mercado Libre, informó que en las últimas tres semanas teléfonos celulares y smartphones aumentaron un 24,4% en promedio; laptops y accesorios, un 29,4%; cocinas, un 14,6%, y estufas y calefactores (con menos componentes importados), un 2,2 por ciento.

Sin embargo, también encontraron ejemplos extremos, como una laptop Asus, que duplicó su precio desde el 4 de julio de $116.599 a $240.000 (tuvo un incremento del 106%) y un celular marca Xiaomi (de China), que pasó de costar $61.499 el 28 de junio a $119.899.

Otro portal que revisa precios en Mercado Libre es Precialo, que arroja los siguientes números para las últimas semanas: el 91% de las notebooks aumentó su precio mínimo 38,69% en promedio, lo cual representa un aumento promedio estimado de $59.000 por producto; el 93,52% de los electrodomésticos aumentó su precio mínimo 29,85%, en promedio, lo cual representa un aumento promedio estimado de $23.300; y, por último, el 89,65% de los celulares aumentó su precio mínimo 28,85% en promedio, lo cual representa un aumento promedio estimado de $39.900 por producto.

En Tierra del Fuego

Más allá de los aumentos y los stocks, distintos fabricantes consultados por este diario se mostraron también preocupados por el posible impacto de la continuidad de las restricciones que enfrentan.

En estos días mantuvieron reuniones con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, que dirige Daniel Scioli, y presentaron distintos tipos de documentación, pero la realidad es que estarían muy cerca (hablaron de “días”) de tener que parar algunas líneas de producción por falta de insumos para fabricar, lo que traería desabastecimiento.

“Hoy el Gobierno no está dejando pagar el stock de deuda, que es la deuda que tienen los socios locales con las entidades globales. Es una especie de default comercial. Estas complicaciones por tener los pesos frenados sin poder pagar esa deuda se traducen en un costo financiero por la dolarización de la deuda en pesos, que genera una tasa extra e impacta directamente en los costos, y se traslada a precios. Hoy hay poco volumen en el canal y, salvo que se encuentre una solución, existe el riesgo de que se deje de producir en la isla momentáneamente, si no pueden seguir ingresando partes”, afirmó el directivo de una empresa.