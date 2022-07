El intendente de Río Gallegos contó cómo va a financiar el viaje que sortea al Mundial de Qatar en medio del “desfasaje del dólar”

Luego dijo que “ojalá” el municipio no tenga que afrontar el costo de ese porcentaje que aún no se abonó y aclaró que dejará el detalle de lo que ya se saldó en su cuenta de Twitter. “Los vecinos de mi ciudad con impuestos no van a poder pagar nada, porque lo que tenemos es que pagar los impuestos para que yo pueda seguir con las obras de mi ciudad, no va destinado para un viaje. Por eso explicaba cómo está conformada la inversión de los privados”, siguió en un intento de recalcar que las contribuciones de los galleguenses no se destinarán a este paquete turístico.