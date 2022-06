TIERRA DEL FUEGO DA INICIO A SU TEMPORADA INVERNAL CON LA APERTURA DE LOS CENTROS INVERNALES

Ushuaia, 23 de junio del 2022.- Con la apertura del centro de esquí más austral, Cerro Castor junto con los centros de montaña ubicados a lo largo del Valle de Tierra Mayor y al pie del Glaciar Martial, inicia la temporada de invierno en Tierra del Fuego bajo el eslogan promocional #FanDeLaNieve. El presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali expresó que “esperamos una temporada superior a la del año pasado, con mucho movimiento de turismo nacional, al que se le suma la llegada de visitantes internacionales, en especial el turismo brasilero amante de la nieve, que vienen a disfrutar del invierno fueguino y los servicios de calidad que ofrecen prestadores, alojamientos, gastronómicos y nuestros centros de montaña”. “Contamos con 10 centros que brindan actividades invernales, con paseos en trineo, caminatas con raquetas, motos de nieve, esquí de fondo y alpino, snowboard, patinaje sobre hielo, excursiones y clases nocturnas, garantizando una extensa oferta que se suma a la tradicional con la visita al Parque Nacional Tierra del Fuego, el paseo en el Tren del Fin del Mundo, las navegaciones en el Canal Beagle, sobrevuelos, cabalgatas, visitas a los lagos y excursiones off road”, comentó Querciali, destacando la amplia oferta que el turista y residente tiene por conocer en el Fin del Mundo. En este sentido, agregó que las actividades se unen a la gastronomía local, garantizando una experiencia única con la degustación de sabores fueguinos. Apertura del centro de esquí más austral En este marco, Cerro Castor, el centro más grande y moderno que cuenta con 35 pistas, todas homologadas por la Federación Internacional de Esquí (FIS) y 12 medios de elevación, inaugura este viernes 24 su temporada con importantes novedades que incluyen un nuevo medio de elevación y una nueva pista de dificultad negra de 1.800 metros de longitud, “son dos inversiones importantes que complementan las existentes y fortalecen la estructura del complejo invernal”, sostuvo Juan Carlos Begué, titular de Cerro Castor. Asimismo destacó el posicionamiento del centro de esquí y el destino en el mercado internacional gracias a la participación de equipos de esquí internacionales que realizan su entrenamiento en el Fin del Mundo. Como así también resaltó, en declaraciones a la prensa, la extensión de la temporada invernal en Ushuaia donde se recibe durante todo septiembre a visitantes nacionales e internacionales. Eventos Desde el ente de turismo adelantaron la realización de importantes eventos deportivos y culturales durante los meses de julio y agosto. “La Fiesta del Invierno que realizaremos desde el Gobierno provincial a través del INFUETUR, la Secretaria de Cultura y la TV Pública Fueguina, junto con Cerro Castor el 9 y 10 de julio será uno de los principales eventos abiertos al público, donde invitamos a disfrutar la cultura fueguina del invierno, con degustaciones, juegos, actividades y show musicales de artistas locales y nacionales”, comentó Querciali destacando la importancia de este evento que crece año a año para consolidarse a nivel nacional. El cronograma completo de eventos incluye la competencia Tolhuin Extremo edición “Bajo Cero”, la Travesía de los Valles, el evento cultural “Río Grande se Prende”, el Festival de Esculturas en Hielo en Tolhuin, la primer edición del “Whisky Live Fin del Mundo”, la XV edición del Torneo de Hockey sobre Hielo “Copa Fin del Mundo”, la tradicional Marchablanca – Ushuaia Loppet, el Gran Premio de la Hermandad, Bajada con Antorchas del Martial, el Festival Internacional de Cine de Montaña Ushuaia Shh, y la carrera sobre nieve “Mountain Do Fim do Mundo”, entre otros. Para mayor información sobre la temporada invernal ingresar a www.findelmundo.tur.ar.