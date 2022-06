Plazo fijo, ¿se acabó la plata dulce?

Río Grande, 25 de junio del 2022.- El Banco Central modificó 6 veces la tasa de los depósitos a 30 días de hasta $10 millones, pero para los especialistas todavía faltan actualizaciones para superar una inflación que pisa el acelerador cada vez más a fondo.

l Directorio del BCRA elevó los límites mínimos de las tasas de interés sobre los plazos fijos de personas humanas por sexta vez en un mismo año, estableciendo el nuevo piso en

Para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado la tasa mínima anual garantizada se estableció en 50%.

Esta modificación alcanza a penas para superar la inflación estimada de los próximos meses, que rondaría el 4% entre julio y noviembre (para este mes se pronosti

Por otro lado, si la inversión se renovara mes a mes, al cabo de un año el rendimiento sería del 67,8%

INTERÉS E INFLACIÓN, ¿QUÉ ESPERAR?

A fines de mayo de 2022, las y los analistas de mercado que participan del Relevamiento de Expectativas que publica todos los meses el Banco Central (REM) proyectaron que la inflación minorista para el corriente año se ubicará en 72,6% interanual (7,5 puntos porcentuales por encima del pronóstico de la encuesta previa). En tanto que, quienes mejor pronosticaron esa variable para el corto plazo (TOP-10) esperan en promedio una inflación de 75,1% i.a. (9,4 p.p. mayor a la encuesta de abril).

Asimismo, las y los participantes del REM revisaron las previsiones de inflación para 2023 ubicándola en 60,0% i.a. (9,5 p.p. más que el REM de abril) y para 2024 en 47,8% i.a. (4,1 p.p. superior al anterior relevamiento). Respecto de la inflación núcleo, quienes participaron del REM pronosticaron que la misma alcanzaría el 72,8% i.a. a fines de 2022 (8,6 p.p. mayor a la encuesta pasada).

No obstante, en los próximos 12 meses, la mediana de las estimaciones marcan una inflación del 60,1% anual, o 63,4% en promedio. De cumplirse esas estimaciones, con una renovación mensual del plazo fijo a las tasas actuales, el rendimiento del 67,8% anual superaría en poco menos de 4 puntos a la aceleración en los precios.

Expectativas de Inflación REM Mayo 2022

¿SE ACABÓ LA PLATA DULCE? INVERTIR EN LETRAS

Ahora bien, si bien el Gobierno busca incentivar el ahorro en pesos con la actualización de las tasas, la contrapartida de esto son también tasas más altas para achicar el consumo. Así lo explicó el economista José Vargas, titular de Evaluecon, quien señaló que esto repercutiría en “que se vayan menos divisas por parte de las importaciones, a partir de la menor cantidad de ventas por parte de los comercios”.

Esto se explica porque el gobierno no tiene dólares para contener los tipos de cambio, pero al mismo tiempo el dólar viene con una aceleración en el ritmo de devaluación del 64,07% (anual), de acuerdo con lo informado por los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), por debajo del 72% estimado por los analistas del REM, entonces, esta opción a corto plazo tampoco es tan atractica (aunque sí es refugio de valor ante futuras devaluaciones).

Entonces si las tasas no son tan atractivas, y el dólar está atrasado, ¿qué otras opciones hay?:

“Si tenes pesos y podes colocarlos a un plazo mayor a diciembre del año 2023, no conviene tener un plazo fijo UVA y si comprar una letra de descuento ajustada por CER. El plazo fijo UVA rinde el 1% y una letra de descuento ajustada por CER a mayo 2023 rinde UVA más 10,6% adicional”, indicó a través de la red social Twitter el analista económico y de mercados, Salvador Distéfano (@SalvaDiStefano). En concreto, se trata de apostar al AE38D (letras nacional en dólares).

POTENCIAR EL AGUINALDO EN EL MERCADO DE CAPITALES

En los últimos meses, la bolsa de valores experimentó bajas significativas como consecuencia de diversos factores, tales como la inflación en Estados Unidos y sus implicancias en términos de política monetaria, como así también el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania.

Sin embargo, de acuerdo con TSA Bursátil, dependiendo del perfil de cada inversor (ya sea conservador, moderado o agresivo), los mercados disponen de alternativas atractivas para invertir el aguinaldo, según sus objetivos de corto, mediano o largo plazo.

Opciones de corto plazo:

Para los inversores con un perfil conservador, en primer lugar, las cauciones bursátiles se presentan como alternativa. Se tratan de colocaciones de fondos en el Mercado de Capitales a una tasa determinada. Resulta útil para plazos menores a 30 días, cuando el inversor tiene fondos inmovilizados, pero que necesita contar con ellos dentro de un breve período. Como referencia, las tasas de las cauciones rondan entre el 37% y 45% TNA.

Por su parte, el Dólar Bolsa o MEP posibilita adquirir dólares a través de la bolsa de valores, pero debe considerarse el panorama inflacionario estadounidense actual y que esta compra implica una pérdida de poder adquisitivo en términos de dólares, si los mismos no se invierten en algún instrumento. A modo de referencia, la semana pasada el tipo de cambio implícito en GD30 cerró en la zona de $223. El lunes 13 de junio inició con nuevas subas y finalizó la jornada en $227.

Para aquellos inversores con perfil moderado, en cambio, resaltan las letras del Tesoro Nacional. En los últimos llamados se pudieron colocar fondos en letras a descuento y letras ajustadas por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), que presentaron tasas efectivas anuales del 60%-67% aproximado para las Ledes y 0%-3% de tasa real para los instrumentos CER. Particularmente las Ledes otorgan rendimiento a tasa fija, mientras que las Letras CER quedan sujetas a la variación del coeficiente de ajuste, calculado en base a la inflación.

Entre las opciones de inversión en el corto plazo para los inversores arriesgados, se destacan los CEDEARs e Índice Rofex 20. Considerando la volatilidad actual en el mercado de Estados Unidos, en las últimas semanas, los CEDEARs (títulos representativos de acciones extranjeras) promediaron caídas cercanas al 10% en dólares. Ante el panorama inflacionario y la incertidumbre en torno al ajuste de política por parte de la Reserva Federal, aún se esperan bajas en diversos sectores. Sin embargo, algunas firmas se presentan como una oportunidad, destacando algunos ejemplos: Berkshire Hathaway Inc.(BRKB), JPMorgan Chase & Co (JPM), Bank of America Corp (BAC), Goldman Sachs Group Inc (GS), C, The Coca Cola Company (KO), Procter & Gamble (PG) y Walmart (WMT).

Se invierte en un índice compuesto por las principales acciones argentinas, sin la necesidad de adquirir el spot de cada una. Así se puede obtener una TNA del 53% aproximadamente y posicionarse en compra o venta, según la decisión del inversor. Entonces, esta estrategia de invertir a corto plazo en renta variable está destinada a movimientos de muy corta duración, buscando entradas y salidas diarias.

Alternativas de mediano plazo:

Para inversores con un perfil moderado, se encuentran oportunidades en obligaciones negociables (ON) y títulos públicos dollar-linked. Éstos son activos denominados en dólares, pero que se suscriben y son pagaderos en pesos (según tipo de cambio oficial BCRA “A”3500). Así, el inversor se cubre contra variaciones del tipo de cambio oficial y obtiene un rendimiento. Para posiciones en estos instrumentos con tasas positivas, se destaca el bono TV24 (al cierre del 14 de junio presentó una TIR de 6,5%).

Las ON hard dollar, también, se presentan como una alternativa. Son emisiones corporativas que pagan intereses y capital en dólares. Se pueden encontrar plazos de vencimiento a partir del 2023 y los rendimientos van desde 6% hasta 12% aproximadamente. Por ejemplo, la ON PQCDD de Petroquímica Comodoro Rivadavia con vencimiento en enero 2023 y rendimiento de 6,4%.

Para inversiones de mediano plazo, los inversores con un perfil más arriesgado podrían considerar los CEDEARs de ciertos sectores, como el financiero, tecnológico y consumo discrecional. Desde comienzo del año hasta la fecha, los mismos sufrieron caídas mayores al 20% en dólares. Algunos, incluso, experimentaron bajas del 50%. Dentro de las empresas tecnológicas, resaltan Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet Inc Class A (GOOGL) y Meta Platforms (META). En el rubro financiero: JPMorgan Chase & Co (JPM), Berkshire Hathaway Inc.(BRKB), Bank of America Corp (BAC) y Citigroup (C).

Inversiones de largo plazo:

Por último, dentro de las propuestas para inversiones de largo plazo destinadas a perfiles moderados y arriesgados se presentan las acciones argentinas, dado que la mayoría de los activos están cotizando por debajo de valores máximos en dólares. Incluso, algunas ya salieron de los mínimos que marcaron en marzo del 2020, producto del escenario Covid-19. El objetivo es armar la cartera de inversión considerando las elecciones de 2023 y la posible recuperación del país en términos económicos. Podemos destacar los títulos de los siguientes sectores:

Bancario: Grupo Financiero Galicia (GGAL),Banco Macro SA (BMA), Grupo Supervielle SA (SUPV) y BBVA (BBAR).

Energético: Pampa Energía (PAMP), Transener (TRAN), Central Puerto SA (CEPU), Transportadora de Gas del Norte S.A.(TGNO4) y Transportadora de Gas del Sur (TGSU2).

Consumo discrecional: Mirgor SACIFIA (MIRG).

Tal como se detalló en esta nota, en el Mercado de Capitales se ofrece un abanico de oportunidades que se adaptan a cada tipo de inversor, según sus objetivos y riesgos a asumir. Diversificar, por lo tanto, es la recomendación base para resguardar el capital.