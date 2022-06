Matías Kulfas: su libro que el kirchnerismo nunca soportó, su última entrevista y el off que lo sepultó

Rio Grande 04/06/2022.-La información que salió desde Desarrollo Productivo avivó el malestar de Cristina Kirchner y provocó que Alberto Fernández le suelte la mano al exfuncionario al que venía bancando pese a ser apuntado como uno de los “funcionarios que no funcionan”.

El ahora exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ya estaba en la mira del kirchnerismo desde antes de llegar al Gobierno e integrar a lista de “funcionarios que no funcionan” de Cristina Kirchner. El antiguo miembro del gabinete es autor de un libro que el entorno de la vicepresidenta nunca soportó y fue quien cuestionó a los funcionarios de La Cámpora hasta las últimas horas de su gestión.

La cartera de Desarrollo Productivo, a cargo de Kulfas, filtró en las últimas horas un off en el que se vinculaba a los funcionarios cristinistas de Energía con un armado de una licitación “a medida de Techint” para adquirir materiales necesarios para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. En consecuencia, se avivaron más las internas dentro del Frente de Todos y el malestar del kirchnerismo impulsó al presidente Alberto Fernández a pedir la renuncia del antiguo ministro.

Energía acusó de “operaciones y mentiras” al ministerio de Kulfas: “Todo esto es muy doloroso” tuiteó Cristina

El libro de Kulfas contra el kirchnerismo

El exfuncionario es economista de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y profesor universitario. Pese a las actuales diferencias con La Cámpora, durante la presidencia de Néstor Kirchner, fue subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de Desarrollo Regional.

Cuando llegó Cristina Kirchner a la presidencia, Kulfas se desempeñó como director del Banco Nación entre 2008 y 2012 y gerente General del Banco Central, cargo que terminó en 2013.

Luego de eso, comenzó a distanciarse del kirchnerismo y en 2016 publicó su libro: “Los tres kirchnerismos”. Este texto hace un recorrido por la famosa “década ganada” o “desperdiciada”, según la perspectiva de la que se la mire y refiere a los “aciertos y errores” de la gestión de Cristina Kirchner y a “las dificultades para planificar a largo plazo y transformar la matriz productiva”, según indica el prólogo del material.

La portada del libro de Matáis Kulfas.

Durante su exposición en Chaco, la vicepresidenta se refirió al libro de Kulfas y lanzó: “Allá por noviembre del 2019, después de las elecciones, yo ya sabía quiénes iban a ser los ministros y ministras. Que el ministro de Desarrollo Productivo había escrito un libro contra nosotros, imagínate”. Sin embargo, el exfuncionario sostuvo que “de ninguna manera puede ser leído en contra”.

“Es un libro que escribí en 2015 y quería ser un balance de los tres gobiernos kirchneristas saliendo de la polarización, analizando ese periodo histórico”, explicó el economista.

Las definiciones de Kulfas que ponen en jaque a… Kulfas

La última entrevista de Kulfas como ministro y las críticas hasta último momento

En las últimas horas de su gestión, Kulfas dio una entrevista radial, en la que realizó varias críticas al kirchnerismo luego del acto por los 100 años de YPF.

Kulfas fue uno de los ministros que sobrevivieron a las modificaciones en el gabinete de Alberto Fernández en 2021.

Durante una conversación con AM 750, el antiguo titular de la cartera de Desarrollo Productivo mencionó parte de la información que se filtró luego a través de un off the record. Con respecto a las licitaciones por las chapas laminadas que Techint traería de Brasil, Kulfas informó: “La empresa que licita es IEASA, que está conducida por gente que tiene una relación muy cercana con la vicepresidenta. Ahí están establecidas las condiciones”.

Así, el extitular de la cartera de producción mencionó que, hace unos días, el Gobierno realizó un anuncio “importantísimo” de que Argentina vuelve a producir chapa naval, algo que puede utilizarse “perfectamente” para construir gasoductos, por lo que expresó que todo “tiene que ver con la manera en la que se establece la licitación y se desarrolla la obra”.

Patricia Bullrich apuntó a Alberto Fernández por echar a Kulfas: “Usó rápido la lapicera que le dio Cristina”

Estos datos fueron los que se filtraron a la prensa y terminaron con la gestión de Kulfas dentro del Ejecutivo nacional luego de que el presidente resolviera pedirle la renuncia.

N de la R: El ahora ex ministro fue quien escribió el decreto de extensión del subregimen de promoción industrial, sin participación del Gobierno de Tierra del Fuego, excluyendo a la industria textil y acaparando la mayoría de las decisiones que se tomarían de aquí en adelante respecto de nuevos proyectos productivos e incluso los fondos del fideicomiso que deben conformar las empresas instaladas para la transformación de la matriz productiva. Es mas antes de asumir su cargo había señalado que al subregimen había que acotarlo.

Aunque nadie lo dijera y casi todos los funcionarios lo acompañaran en sus visitas, el malestar que generó con extensión a medias del subregimen también quedo registrado en una nota de la Ministra de Producción, Sonia Castiglione a la TV publica cuando sostuvo que “a este gobierno no se lo consultó sobre los cambios que sele realizaron al proyecto que nosotros enviamos”.