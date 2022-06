LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA PRESENTÓ LA DENUNCIA PENAL EN SEDE JUDICIAL POR COACCIÓN Y AMENAZAS

En la presentación judicial se relatan los hechos desde los días 26 y 27 de mayo en el edificio municipal de calle San Martín 660 y, posteriormente, la reunión en las oficinas de Arturo Coronado 486 del día 30, donde el denunciado y quienes lo acompañaban decidieron tomar las oficinas, lo que impidió el normal funcionamiento de las dependencias oficiales de la ciudad hasta el martes 31, cuando fueron retirados por el municipio con la asistencia de la Policía provincial.

“En este marco de toma de dos edificios públicos diferentes, con un lapso menor a los 5 días, es que el aquí denunciado ‘exige’ para cesar en su actitud y la de las personas que lo acompañaban ‘beneficios para sí’ como lo son un trabajo y un terreno”, dice el apoderado Neubauer en la presentación.

El abogado advierte al fiscal sobre la actitud de la persona denunciada en las publicaciones de la página de Facebook “Mi Techo Mi Casa” en donde se lo ve, de manera desafiante, con exigencias en el marco de la toma del edificio público “causando o intentando causar malestar en la sociedad en su conjunto”.

Neubauer ratificó que “Fernández manifestó, de manera expresa ante mi persona el día 30 de mayo del corriente en las oficinas de Arturo Coronado 486, su pretensión de que el municipio le otorgue un puesto de trabajo, con palabras textuales que referían ‘yo quiero solucionar lo mío y listo; yo me quedo tranqui’” y explica el abogado que “puede advertirse que el mismo pretendía la obtención de un puesto de trabajo del Municipio con el fin del cese de la toma legal del Edificio Público”.

El Dr. Neubauer advierte además que Fernández publica en la misma red social antes mencionada nuevas amenazas, esta vez sobre la persona del abogado municipal denunciante. De este modo cita fecha y hora de publicación y marca el horario en que figuran las amenazas, contextualizadas en la actitud del sujeto durante los últimos días.

El abogado municipal afirma también que la persona denunciada genera una nueva extorsión en relación a lo que pretende conseguir, al decir en el mismo video “nosotros también tenemos información, tenemos videos, tenemos audios que comprometen mucho a la planta de funcionarios”.

En consecuencia, Neubauer solicita el secuestro del celular con el que han efectuado esas grabaciones, en las que refiere tener “información”, para que se realicen las correspondientes pericias. Indica que pertenece a Fernández y consigna el número en su presentación.

Solicita asimismo se cite a Esteban Vercen, subsecretario de Gestión Operativa y a la arq. Irupé Petrina, subsecretaria de Desarrollo Territorial, “quienes podrán dar cuenta de la situación particular que se ha desarrollado con el denunciado y las formas en que se ha dirigido a los mismos y a los funcionarios y empleados en general durante este tiempo”.

Aportó los videos correspondientes y solicitó que requiera al Juez de turno una medida de restricción de acercamiento a los edificios municipales del sr. Lucas Fernández con la expresa finalidad de resguardar los intereses de la comunidad en su conjunto. “Toda vez que el denunciado no depuso su actitud hace sospechar que en cualquier momento puede volver a suscitarse y ello conlleva un riesgo real, dado que las dependencias municipales son públicas y de libre acceso para la población”, expresa en su presentación.

Por todo lo expuesto, el apoderado de la Municipalidad solicita se haga lugar a la denuncia y se inste el correspondiente requerimiento de instrucción fiscal.