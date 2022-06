EL GOBERNADOR MELELLA RATIFICÓ “LA REIVINDICACIÓN PERMANENTE DE NUESTRO DERECHO INDISCUTIBLE SOBRE NUESTRAS ISLAS”

Río Grande, 23 de junio del 2022.- El Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, asistió a la sesión especial del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, a 40 años del conflicto armado del Atlántico Sur por las Islas Malvinas. El Mandatario provincial integró la delegación argentina que encabezó el Canciller Santiago Cafiero, en la asamblea en la que se aprobó el proyecto de resolución del Comité para que el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas siga vigente. “Es muy emocionante recibir el apoyo de tantos países hermanos de la región, sobre todo cuando cada uno de ellos ratificaban que las islas Malvinas son Argentinas y que la causa Malvinas no es solo una causa nacional, sino una causa de la región”, destacó Melella luego de la sesión. “Para nosotros es muy importante la reivindicación permanente de nuestro derecho indiscutible sobre nuestras islas, que son parte de nuestra provincia”, insistió el Mandatario quien además respaldó el discurso brindando por el Canciller Cafiero. “Fueron palabras acertadas, ratificando la postura de nuestra Nación, y reclamando nuevamente el diálogo con el Reino Unido para una solución pacífica y definitiva, lo que le valió el respaldo de prácticamente toda la región”, destacó el Gobernador. Y subrayó que “hoy y cada día, reafirmamos y reivindicamos nuestro derecho indiscutible sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes”. El canciller Santiago Cafiero solicitó ante el Comité de Descolonización de la ONU que el Reino Unido “no le tenga miedo a la paz” y que “es momento” que” deje en las páginas de la historia su ejercicio de potencia colonial”, al exponer en la Sesión. En su discurso, Cafiero sostuvo además que “es hora ya de que el Reino Unido escuche a la comunidad internacional y retome las negociaciones para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía con la República Argentina, que no le tenga miedo a la paz” y que “pierda el temor al diálogo dentro del derecho internacional”. “Solicitamos a este Comité Especial que una vez más exprese de manera clara y firme su convicción de que no hay más lugar para colonialismo en el siglo XXI”, añadió en otro tramo. Cafiero aseguró que “el Reino Unido guía su conducta en relación con el Atlántico Sur como si la controversia de soberanía ya no existiera” y “continúa avanzando en actos unilaterales y desoyendo la resolución 31/49 de la Asamblea General que insta a las partes a abstenerse de llevar adelante acciones unilaterales en el área en disputa hasta que se encuentre una solución definitiva a la controversia”. Y ejemplificó que el gobierno colonial británico “otorga unilateralmente licencias de pesca en las áreas circundantes a las Islas Malvinas y persiste en la exploración y en sus planes de explotación de recursos no renovables que no le pertenecen”. “Hoy más que nunca son visibles las posiciones; para el Reino Unido, Malvinas es dominación, especulación y oportunismo; para mi país, es soberanía, justicia y dolor por nuestros caídos”, completó. Formaron parte de la comitiva el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, Senadores y Diputados Nacionales, Legisladores provinciales y Veteranos de Guerra.