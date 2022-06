CIERRE CON DIVIDIDOS: MÁS DE 70 MIL VECINOS Y VECINAS DISFRUTARON DE LA FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MÁS LARGA

Ushuaia, 22 de junio del 2022.-Con una participación récord de visitantes y de vecinos y vecinas de la ciudad, cerró la 11va. jornada de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga 2022. Se estima que participaron más de 70 mil personas en los diferentes show musicales, obras de teatro y actividades deportivas y recreativas que acompañaron las once noche que duró el evento, así como más de 850 mil desde las distintas plataformas digitales, los medios de comunicación locales y nacionales y la transmisión televisiva en vivo tanto por canal de aire como por YouTube, a cargo de la Televisión Pública Fueguina. Para la edición 2022 y por primera vez en la ciudad, el escenario Poeta “Pablo Rodriguez” estuvo renovado, con mayores dimensiones y se incorporó también una pantalla exterior, que permitió seguir las presentaciones artísticas en los alrededores del microestadio Cochocho Vargas. Entre las noches del 10 al 21 de junio, hubo un promedio de 11 presentaciones artísticas por jornada; y más de 1100 artistas de toda la provincia estuvieron en escena. El 90% de las presentaciones fueron de artistas locales, con más de 120 números artísticos, entre solistas, dúos, grupos musicales, grupos de baile, masterclass y compañías de teatro. Fueron más de 80 horas de espectáculos en los que se recorrieron los géneros musicales de rock, melódico, infantil, cumbia, cuarteto, folklore, trap, electrónica, rap y tango; stand up, teatro, nado por aguas frías, carrera de mozos, y actividades deportivas a cargo del Instituto Municipal de Deportes. Las actividades se llevaron adelante en simultáneo en el Cochocho Vargas, en la cancha 4, en la Sala Niní Marshall, en espacios deportivos de la ciudad y también desde la calle, donde muchos vecinos y vecinas se congregaron, pese a frío, para seguir los diferentes show desde la pantalla gigante que colocó la Municipalidad en el ingreso al Cochocho. También, hubo más de 100 stands gastronómicos que estuvieron a cargo de los colegios secundarios, entidades deportivas y asociaciones de la ciudad de Ushuaia. La Fiesta, que cuenta con el sello de Marca País, ha permitido posicionar a la ciudad en la agenda nacional, fomentando el turismo en el destino en una época del año que no es tradicional. El intendente Walter Vuoto recordó que “esta fiesta ya tiene más de 45 años de historia y pasó por distintas etapas. Nosotros entendemos que para que sea una fiesta popular, tienen que estar presentes todos los géneros, con la mayor apertura posible para los artistas locales y también la presencia de los grandes artistas nacionales, que el público está deseoso de poder conocer. Los resultados están a la vista, porque más de 70 mil personas dieron el presente a lo largo de estas 11 noches y cerca de 1 millón de personas lo siguieron desde las distintas plataformas digitales”. “Hemos logrado un verdadero festival de invierno, a contra temporada”, destacó Vuoto y subrayó también “la transmisión de la Televisión Pública fue impecable y la organización que se puede ver con toda la seguridad, así que gracias a todos y a todas. Pero sobre todo un gracias enorme a las familias, a los jóvenes, a los niños y niñas, y a los adultos mayores que se acercaron a disfrutar de sus artistas y a vivir unas noches únicas”. “Esta es la Fiesta Nacional con la que soñábamos y lo pudimos lograr. Además el destino Ushuaia se promociona en todo el país, con una oferta cultural que se expande por fuera del Cochocho, con obras de teatro, con masterclass, y esto es realmente muy importante”, enfatizó Vuoto. Por último aseguró que “pudimos vivir con alegría y felicidad once noches de artes, deportes, show, masterclass y con una participación masiva como no ocurría hace muchos años.

Esta fue la verdadera fiesta del reencuentro después de dos años de pandemia, así que estamos muy felices y agradecidos por el acompañamiento de los auspiciantes públicos y privados y sobre todo de la gente que apostó y creyó en esta Fiesta y que fueron los verdaderos protagonistas de la noche”. Por su parte, la secretaria de Cultura, Belén Molina, destacó que “esta fiesta nacional, que tiene un carácter inclusivo y diverso, fue una decisión política de nuestro intendente Walter Vuoto para brindar a nuestras y nuestros artistas un acceso único a un escenario de jerarquía que es visto en todo el país”. Las actividades incluyeron tanto a artistas locales, como a grupos teatrales locales y nacionales y a las bandas nacionales que estuvieron representadas por Gaspar Benegas, Pablo Sbaraglia, Ramiro Lopez Naguil y Fernando Nalé (Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado), Kapanga, Pimpinela, Ángela Leiva, Los Tekis, Lit Killah, Mítica Dorada, Orellana Lucca, La Mono, Ke Personajes, el Oficial Gordillo y Canticuénticos, el Chaqueño Palavecino, La K’onga, la Mona Jiménez y Divididos. Molina destacó “la impecable organización que realizó todo el equipo de la Municipalidad, con el acompañamiento de la policía provincial, Defensa Civil , la Armada y Bomberos, lo que nos permitió llevar adelante estas jornadas con una afluencia masiva de público y sin mayores incidentes, buscando siempre que las familias, los adultos mayores y los jóvenes se sumen a esta propuesta con una agenda variada y para todos los públicos”. “Desde el 2016, salvo los años de la pandemia que no pudimos realizarla, la Fiesta Nacional viene creciendo cada vez más, y se ha posicionado en la agenda de Festivales de todo el país como una referencia obligatoria para el mes de junio. Este año pudimos dar un salto de calidad y de cantidad muy importante, que fue acompañado por los vecinos y vecinas, así que solo nos queda un agradecimiento enorme a todos los que trabajaron y sobretodo a los artistas de nuestra provincia que, desde la buena fe, el compromiso artístico y para con nuestra ciudad, pusieron lo mejor de sí para lucirse ante su público y mostrarse ante todo el país” destacó la secretaria de Cultura.