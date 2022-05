MOLINA: “ES UNA IRRESPONSABILIDAD PLANTEAR CERRAR LA CONVENCION SIN DAR LA DISCUSION FRENTE A LA SOCIEDAD QUE PARTICIPO Y FUE A VOTAR”

“Fue un proceso electoral impecable y ahora comienza el trabajo de los y las convencionales para lograr la mejor Carta Orgánica para nuestra ciudad”, dijo, aunque mostró preocupación por las expresiones de referentes políticos que manifestaron querer cerrar la Convención sin discusión.

“Hubo un claro pronunciamiento del pueblo a través de las urnas que ubicó por delante al frente Más Ushuaia con el ingreso de los primeros cinco candidatos y candidatas, porque respetaron el acuerdo de ir a elecciones sin jugar las preferencias”, manifestó el abogado. “Ya se conocen también las bancas de las demás fuerzas políticas y los nombres de quienes las ocuparán y conformar la Convención municipal y tendrán la oportunidad histórica de sentar las bases para la Ushuaia del futuro”.

Ante declaraciones de dirigentes políticos de fuerzas que han participado en la última contienda electoral del 15 de mayo, el Dr. Molina Holguín expresó que “preocupa que quieran cerrar la convención sin discusión cuando hoy la Carta Orgánica no garantiza la paridad de género en la composición del Concejo Deliberante, será que no les interesa la participación activa y efectiva de las mujeres en la política?”, se preguntó.

Recordó además que “desde la oposición, se ha reconocido la necesidad de proteger el ambiente en nuestra ciudad incorporando todos los avances que en estos 20 años hubo en esta materia” e hizo hincapié en que la actual Carta Orgánica no permite contar con un convenio de empleo homologado que reconozca y proteja los derechos de trabajadores y trabajadoras al contar con una figura que atenta contra el modelo sindical argentino”.

Expresó que “es la oportunidad histórica de plasmar en la Carta Orgánica el avance en competencias de políticas sociales, sanitarias y de derechos humanos, para no retroceder jamás” y “que los jóvenes puedan ocupar espacios de representación electivos”.

“Preocupa que quieran cerrar la convención sin discusión cuando la ciudad se encuentra en pleno crecimiento, discutiendo la ampliación del ejido urbano, resultando necesario sentar las bases de ese crecimiento, tenemos que trabajar por una ciudad para todos y todas”, dijo Molina.

Ratificó una vez más, la necesidad de reafirmar la autonomía municipal y, en tal sentido, agregó que “no podemos olvidar la invasión sobre esta con la ley N° 1075 y el Decreto Provincial N° 952/2021, o es que la autonomía sólo la pregonan con palabras”, cuestionó.

“Es una irresponsabilidad que quieran cerrar la convención sin dar la discusión de frente a la sociedad que se movilizó, participó y fue a votar. Preocupa clausurar el debate cuando hoy la Carta Orgánica establece que existen ciudadanos de primera y de segunda, incluso en contra de nuestra Constitución Nacional”, manifestó Molina y reafirmó que “tenemos la oportunidad de profundizar el compromiso de nuestra ciudad en el reclamo de la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas”.

“Ushuaia tiene la oportunidad de sentar sus bases, de incluirnos a todos y todas, no hay que tenerle miedo a la discusión y entender que todos y todas somos parte y tenemos la responsabilidad de trabajar por el futuro de la ciudad”, finalizó.