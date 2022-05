Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego: “El que conduce el país es Alberto Fernández”

(Enviada a Tierra del Fuego) Alberto Fernández sumó este miércoles el apoyo del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien no sólo se encolumnó detrás de su liderazgo sino que también consideró que el Frente de Todos “necesita” que el Presidente sea candidato para el 2023 . Además, durante una entrevista con Infobae, compartió la idea de que Cristina Kirchner tiene una mirada parcial de la realidad porque nunca gobernó durante una pandemia.

El gobernador encabezó esta mañana un acto del Banco de Herramientas e Insumos con un discurso de fuerte apoyo a Martín Guzmán, el titular de la cartera de Economía apuntado por kirchnerismo. Coincidió con la visita del ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta a Ushuaia.

“Se habla mucho del FMI y de ajuste”, expresó Melella al recordar el anuncio de la construcción de viviendas en su provincia, al que calificó como “histórico”. “Dije ‘me encanta el ajuste’, si van a ser así con viviendas”, bromeó durante el acto.

— ¿Los políticos en general están alejados de la gente?

— Si estás alejado de la gente perdiste, fuiste. El vecino tiene tu teléfono, sabe dónde vivís. Por ahí hay otros funcionarios que tienen otros cargos políticos que, como decimos nosotros están en la rosca, ese sí pierde el horizonte.

— ¿Con las visitas que recibió en su provincia de funcionarios nacionales y su claro apoyo al ministro Guzmán hay un alineamiento con Alberto Fernández?

— Yo reconozco plenamente que quien conduce el país es Alberto Fernández. Quien conduce nuestro espacio es términos políticos es él. El Presidente de todos los argentinos es él.

— Entonces apoya la idea planteada por el Presidente sobre la falta de consideración de Cristina Kirchner sobre el factor pandemia en el mandato

— Durante mucho tiempo anunciábamos muertes. Esa es la realidad. Nos tocaron momentos muy duros y se paralizó la economía de una provincia y de un país, entonces entiendo que al Presidente le ha tocado un proceso muy duro como a tantos gobernadores y presidentes del mundo. Si vos la pasaste cómodo en algún lugar por ahí, no la sufriste tanto, pero nosotros tuvimos que llevar módulos alimentarios casa por casa, reforzarle en la casa el módulo porque ya no iban a la escuela. Yo valoro mucho la actitud del Presidente y detrás de él hay equipo, hay ministros, y la figura de Guzmán. Digo, estamos todos preocupados por el proceso inflacionario, pero uno valora muchísimo.

Alberto Fernández junto a Gustavo Melella Alberto Fernández junto a Gustavo Melella

— ¿Los gobernadores comparten esta lectura que usted hace? ¿Están preocupados por el tema de la inflación?

Todos los gobernadores, sean oficialistas o de la oposición, estamos preocupados, si no estuviéramos preocupados por el proceso inflacionario estaríamos viviendo en otro planeta. El gobernador que tiene los pies sobre la tierra y contacto sabe. Empezamos un camino de recuperación, hoy las mejoras salariales, todas, están por encima de la inflación, ahora, la inflación te come. El valor de los alquileres en esta provincia es altísimo entonces uno no puede estar preocupado, sería un extraterrestre. Todos los gobernadores están preocupados y con la mirada de acompañar al Presidente porque si le va mal al Presidente nos va mal a todos en el Frente de Todos. Tenemos que terminar todas las divisiones y fortalecer hoy el proyecto que tenemos.

— ¿Con los gobernadores hablan de pedir más diálogo entre el Presidente y la vice?

— Todos deseamos que haya diálogo. Si a todos nos interesa el pueblo en serio no podemos rifar su suerte. Si nos interesa que el pueblo salga adelante y siga creciendo tiene que haber diálogo. Esa es la realidad. Después el que conduce es el Presidente, pero diálogo tiene que haber entre todos.

— ¿Qué le pareció lo que dijo Alberto de competir en una PASO?

— El Presidente lo hace para abrir el panorama porque había mucha tensión desde lo político. Valoro mucho el diálogo de ayer del Presidente con medios en España porque da claridad y tranquilidad y no es una conformación contra la vicepresidenta, es un llamamiento al diálogo.

Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego

— ¿Y el discurso de Cristina en Chaco?

Hay sectores que no recuerdan que hubo una pandemia, Cristina no supo lo que fue gobernar con pandemia. Valoro mucho la oposición en mi provincia y trabajamos muy bien en la pandemia. Les agradecía en toda la pandemia porque no lo usaron como una cuestión política pero al que el tocó anunciar que se cerraba todo o había fallecidos te puso en un lugar distintos. Capaz que otro lo vivieron de una manera distinta.

— ¿Hay injusticias en las críticas?

Sí. Yo creo que a veces las críticas son injustas. Tengo la mirada de que las discusiones se dan puertas adentro.

— ¿Hay un operativo clamor para que Alberto sea candidato en 2023?

— Yo lo veo como candidato y necesitamos que sea candidato. Después vendrá la decisión de él si quiere o no ser candidato, pero si le va mal a Alberto Fernández ¿Quién nos va a votar a nosotros? Si le va mal a su gobierno nos va mal a todos. Necesitamos que le vaya bien a todo el país.

— Ahora se llamó a una consulta popular en la ciudad de Ushuaia para la reforma de la carta orgánica.

El pueblo no es ignorante, no es tonto. Si el intendente hizo bien las cosas la gente lo va a votar, confío mucho en eso. Yo sostengo que hay que hacer una reforma de la Constitución de la provincia. En Tierra del Fuego hay cargos que son vitalicios, hay que reformarlo. Pero hoy no tiene sentido, tenemos que invertir y desarrollarnos

Infobae