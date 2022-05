EL GOBERNADOR MELELLA PARTICIPÓ JUNTO AL PRESIDENTE FERNÁNDEZ Y AL INTENDENTE VUOTO DE LA ENTREGA DE CRÉDITOS Y VIVIENDAS EN USHUAIA

La gente que está bien no jode al resto.

Rio Grande 14/05/2022.- Parece simple, pero es así, la gente que está bien consigo misma no le jode la vida al resto, no se mete en la vida de los demás, no genera chismes, ni se mete en lo que no le importa, ni va donde no la invitan o habla de lo que no sabe, que generalmente son otras personas.