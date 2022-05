1991- 1 de junio – 2022: Historia reciente de Tierra del Fuego.

En 1984 el entonces diputado Carlos Martin Torres, presenta el primero proyecto de provincialización de Tierra del Fuego, sería el primero de muchos, hasta que en abril de 1986 el entonces presidente Raúl Alfonsín presenta el que sería tratado en el Congreso Nacional, pero sin incluir las islas del Atlántico Sur y la Antártida.

Dr. Carlos Martin Torres.

El 29 de abril de ese año la legislatura incluye en el proyecto el pedido de forma r la provincia como Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico sur.

Ese proyecto se aprueba el 26 de abril de 1990, pero después de Leerlo el Presidente Carlos Menem borra el artículo 1 que determinaba los límites de la provincia con el argumento de que terceros paises podían mal interpretar lo que se estaba planteando, así queda promulgada, con esta salvedad, la ley 23755 de provincialización de Tierra del Fuego, paso previo a la convocatoria a convención constituyente y posteriormente la jura el primero de junio de 1991, fecha que se instaura como el Día de la Provincia de Tierra del Fuego, pero nada de esto pudo ser posible sin la ley.

A partir de ese momento la nacion condonó todas las deudas del ex territorio y le otorgó un crédito a la nueva provincia por 600 millones de dólares, esa suma sideral para ese entonces se despilfarro en los dos mandatos consecutivos del Gobierno de José Aturo Establillo y Migue Ángel Lito Castro, este último destituido antes de finalizar su gestión y Establillo finalizo su mandato dejando la casa de Gobierno cerrada con candado y una deuda solo de teléfono de 1 millón de pesos, no sin antes haber sido suspendido por 30 días en sus funciones por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en su gestión de produjo el primer muerto en democracia víctima de la represión policial, Víctor Choque, pero también hay que decir que se construyeron 5000 viviendas y contó con el mejor ministro de Salud y Acción Social, Carlos Pérez. Establillo del Movimiento Popular Fueguino, fue el primer gobernador electo por el pueblo de Tierra del Fuego.

Jose Estabillo y Miguel Castro.

Le siguió Carlos Manfredotti y Daniel Gallo del partido Justicialista, llevó a cabo el primer brutal ajuste en la provincia, nombró a un superior Tribunal de Justicia Propio, no realizó una sola obra en Rio Grande y su obra cumbre fue haber vaciado las arcas del ex IPAUS tomando 208 millones de dólares de la obra social para pagar salarios. La represión que llevó a cabo dentro del hospital de Rio Grande será recordada por siempre entre los riograndenses. Además de varios hechos de corrupción como la causa GLISUD, compas sobrefacturadas y gastos que hasta hoy no se han podido certificar. varios de sus funcionarios también fueron procesados

Carlos Manfredotti y Daniel Gallo.

A continuación, llegaron al Gobierno Jorge Colazo y Hugo Coccaro, entre sus acciones se destacan el ingreso de 5000 personas con el denominado “mega pase”, funcionarios detenidos por defraudación y estafa y el final del gobernador destituido por incumplimiento de los deberes de funcionario público luego de dos años de una gestión escandalosa. Coccaro puso en marcha el Programa CRECE que distribuyó unos 12 millones de pesos, que algunos jamás devolvieron y que como todo lo que estamos exponiendo figura en nuestros archivos.

Jorge Colazo y Hugo Coccaro

Pero aún quedaba mucho por venir, entre 2007-2011 y 2011-2015 gobernó la provincia la primera mujer en acceder a ese cargo en el pais, María Fabiana Ríos, su intento por llevar adelante una gestión transparente se vio frustrada por una serie de funcionarios que no pensaban los mismo, a los 6 meses de haber asumido renuncio el vicegobernador y ex fiscal Mayor de la provincia, Dr. Carlos Basanetti, las condiciones en que había quedado la provincia con 5 mil empleados más, la obra social quebrada, el ajuste a nivel nacional, la imposibilidad de pagar salarios y jubilaciones ya que la presidenta de la nación era nada más y nada menos que la esposa del hombre al que ella y Elisa Carrió habían denunciado hasta el hartazgo en su paso por la Cámara de Diputados.

Fabiana Rios y Carlos Basanetti

Eso le costó la gestión, y también su testarudez y negación de una realidad que la superaba, su punto más algaido fue el famoso proyecto chino para la instalación de una planta de UREA a un costo de 1500 millones de dólares en Rio Grande que jamás llegó a concretarse, más que nada por la interna política entre la mandataria y una diputada ultrakirchnerista que más tarde padeceríamos los fueguinos, llamada Rosana Bertone. Ríos tampoco cumplió con el pedido expreso del entonces Secretario de Comercio Guillermo Moreno de montar una destilería en nuestra provincia para la producción de combustibles. En 2014 un año antes de irse los gremios destruyeron la Casa de Gobierno, tomaron el edificio y dejaron varias mujeres policía heridas de ahí en más ya no había retorno.

Rosana Bertone y Juan Carlos Arcando

En 2015 asume Rosana Bertone con Juan Carlos Arcando, ambos del Frente para la Victoria, desde el inicio todo fue mal, el reclamo que los gremios y jubilados venían realizando a Rios se trasladó a Bertone y durante 6 meses se armó un campamento que le impidió el ingreso a la Casa de Gobierno, hasta que tomo la decisión de reprimir y desmontar lo que se había armado, en plena calle San Martin de Ushuaia, con fuerzas de seguridad, que incluyeron hasta los bomberos. El 31 de mayo los ushuaienses se encontraron con que todo había desaparecido. Bertone aplicó un congelamiento salarial durante todo su mandato, endeudó a la provincia en 200 millones de dólares, otros 10 millones de la misma moneda los destinó a comprarle un casino a su amigo Lázaro Báez, le entregó 10 mil hectáreas en medio de un parque nacional a una de las familias más ricas de la provincia, e inició una obra denominada “Corredor del Beagle”, por la que aún se están ajustando los costos y jamás se concluirá, solo en los pocos kilómetros en los que se destrozó el bosque, se pagaron 1580 millones de pesos. Bertone al igual que su jefa espiritual no entregó los atributos del mando al gobernador electo en 2019 Gustavo Melella a quien aún le queda un año y medio de gestión en medio de una crisis sin antecedentes en el mundo. Todo lo que mencionamos aquí fue aprobado por la Legislatura Provincial y la deuda se terminara de pagar en el 2027. Como frutilla de la torta, ante la huida de Bertone al congreso, Arcando asume como gobernador por 7 días.

Gustavo Melella con Monica Urquiza.

Este es el resultado de malas políticas, de malas decisiones y de mucho saqueo institucionalizado, después de 32 años de provincia, Tierra del Fuego, sigue alquilando edificios públicos, no cuenta con edificio legislativo propio, los concejos deliberantes son edificaciones que se han ido modificando y emparchando desde entonces, Rio Grande solo tiene dos vuelos, no tiene un puerto que se comenzó a construir en los noventa y aún sigue judicializado, costaba en ese entonces 64 millones de dólares , hoy se promete un nuevo puerto multimodal pero a un costo de 350 millones de dólares, la deuda de la provincia es de más de 300 millones de dólares, la caja de previsión a la que Bertone le volvió a cambiar el nombre denominándola OSEF, esta fundida, no hay profesionales en los hospitales, las escuelas están todas a punto de colapsar, no contamos con un avión sanitario a pesar de estar a 3000 kilómetros de los centros de alta complejidad, seguimos dependiendo de Chile para poder salir de la isla por tierra, Puerto Porvenir en Chile ya tiene 5 g de Internet, y aquí la red funciona cuando quiere, no hay energías limpias, no se aprovechó jamás la energía mareomotriz, ni la eólica, no contamos con sistema de reciclado de residuos, no hay protección par areas de aves playeras, ni de bosques subantarticos, no hay explotación pesquera en Rio Grande, ni plantas de procesamiento, etc, etc, etc, es decir que ninguno de los sueños de aquellos hombres y mujeres que llevaron adelante desde el proceso de provincialización hasta la jura de la Constitución Provincial, se han cumplido, estamos peor que en 1999 cuando Establillo dejó su gestión.

Lo más impactante de todo esto es que aún quedan quienes pretenden que olvidemos todo esto, quienes siguen viviendo de la política, quienes los encubren, quienes cuentan la verdad a medias y quienes tenemos un archivo a disposición para que comprueben que no todo es lo que parece, algunos hasta se atreven a levantar el dedito acusador, Tierra del Fuego fue la provincia más joven, más rica y más grande del pais, hoy sigue siendo un apéndice dela Casa Rosada y desde entonces nunca logró la autonomía económica.

“Hechos sagrados, opiniones libres”.

Armando Cabral trabajador de medios de comunicación desde 1988.