EL INTENDENTE WALTER VUOTO ENCABEZÓ EL ACTO DE REAPERTURA DE LA RENOVADA PLAZA DE LOS BOMBEROS EN LA CIUDAD

En el monumento, fue descubierta la placa con el reconocimiento del mandatario de la ciudad a los servidores públicos: “Por el compromiso, la valentía y el heroico trabajo que hacen todos los días para cuidar a nuestros vecinos y vecinas. El verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro”.

“Hoy venimos no solamente a poner en valor este espacio que es histórico, que es el corazón de nuestra ciudad, con todos los juegos y veredas nuevos. Así hemos trabajado en la Plaza Cívica corazón de nuestra ciudad, en el Paseo del Centenario, lugar emblemático y hoy venimos aquí a rendir cuentas de lo que venimos trabajando”, dijo el Intendente acompañado de la diputada nacional Carolina Yutrovic, el concejal Gabriel De la Vega, el jefe de Gabinete de la Municipalidad Omar Becerra, la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial Lorena Henriques Sanches, el secretario de Obras Públicas Pablo Castro e integrantes del gabinete.

Vuoto aseguró que “la pandemia nos ha dejado enseñanzas, una de ellas es lo que los Bomberos siempre entendieron y llevaron a la práctica, que es cuidar al otro, el amor hacia el otro, estar dispuesto a dar la vida por el otro. Nadie, en esta sociedad se salva solo ni sola”.

“He crecido en esta ciudad, es mi vida. Ser intendente de esta ciudad es el máximo honor que puedo tener y también la mayor responsabilidad. Hoy poder estar en esta plaza donde crecí y la mayoría ha crecido, poniéndola a nuevo, poniéndola a cero y reivindicar el rol central que cumplen los bomberos y las bomberas es importantísimo”, destacó Vuoto.

“El agradecimiento hoy es nuestro, en nombre de la ciudad, de los vecinos y vecinas que represento”, dijo Vuoto y agradeció “esa decisión, que no la tienen muchos, de estar dispuestos a dar la vida por el otro”. Destacó también el rol de los Bomberos durante la pandemia. “Hubo que salir corriendo a pensar un plan y ahí estuvieron ustedes”.

Por su parte, el comandante de Bomberos Ushuaia Hugo Canseco transmitió el saludo del Consejo Nacional de Bomberos “porque este mimo que se transforma en algo significativo, esta caricia al alma de reconocer el laburo que hacen estos chicos y chicas no es un dato menor que va a pasar desapercibido a nivel nacional”.

“Yo me acuerdo señor intendente cuando usted, con su termo y su mate, se vino durante la pandemia cuando estábamos todos encerrados a preguntar qué era lo que necesitábamos y es algo que no se ha repetido a lo largo de la historia con funcionarios políticos, por eso le quiero agradecer con este aplauso de todos nosotros para usted que siempre estuvo al lado nuestro”, expresó Canseco.