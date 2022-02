“ES UN HONOR REPRESENTAR, COMO ARTISTA RIOGRANDENSE, A MI PROVINCIA”

Millacura Sur es una cantautora fueguina que ganó el Pre Cosquín y consiguió ser la primera representante de la sede Río Grande en ganar este premio. Este sábado se presentó en la Casa de la Cultura, donde compartió su música con las y los riograndenses.

Al respecto, Silvana Millacura detalló que “fue un momento único elegir ‘Esmeralda’, canción con la que me presenté en la final y llegué hasta el Cosquín para representar a Tierra del Fuego”.

“Estoy muy contenta por todo lo que transcendió y el recibimiento de la gente”, sostuvo. Es muy llenador para mí vivir este momento”, expresó.

Millacura agradeció al Municipio por acompañar desde el primer momento. “Agradezco al Municipio que me recibió desde que me anoté y me acompañó durante el tiempo que estuve en el certamen, más el apoyo que sigo teniendo al abrirme las puertas de la Casa de la Cultura para presentar el arte que transmito”.