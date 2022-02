El Gobierno nacional apelará el fallo que suspende exploración offshore

Gobierno nacional decidió este viernes apelar a través del Justicia Federal del Mar del Plata que ordenó suspender el proyecto de exploración offshore a 300 kilómetros de las costas marplatenses. Eldecidió este viernes apelar a través del Ministerio de Ambiente , la Secretaría de Energía y la Procuración General de la Nación el fallo de laque ordenó suspender ela 300 kilómetros de las costas marplatenses.

Tras darse a conocer la medida judicial, el secretario de Energía Darío Martínez expresó que el Gobierno es “respetuoso de la Justicia, pero esto no es cosa juzgada”, y se manifestó “convencido que la exploración y la producción offshore es segura, no contamina, no perjudica la fauna Marina”.