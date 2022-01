Rige desde hoy el ‘pase sanitario’ y se suma a las vacaciones: los dilemas para “no vacunados”

¿Qué pasa si no puedo tener CUIDAR? ¿Cómo consigo el pase?

Las personas que no pudieran acceder a la aplicación, no podrán tener el PASE dado que el mismo sólo puede ser generado desde la aplicación, no obstante, podrán acreditar su situación de vacunación con el certificado de vacunación contra la COVID-19 en soporte papel y/o formato digital expedido por la autoridad sanitaria local o extranjera.