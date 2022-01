OPERATIVO CUIDAR: ESTE JUEVES SE REALIZARÁ JORNADA DE TESTEOS EN CASA DE JÓVENES

La jornada de testeos está dirigida únicamente a personas que presenten síntomas compatibles. No se realizarán hisopados a personas que no presenten síntomas. Se informa a convivientes y contactos estrechos de casos positivos que deben permanecer aislados y ante síntomas contactarse al 107. Asimismo, se recuerda a los casos confirmados que deberán permanecer 7 días en aislamiento y 3 días de cuidados especiales al igual que los contactos estrechos “convivientes” que no presenten síntomas.

Aquellos contactos estrechos convivientes que presenten sintomatología deberán hisoparse. Los contactos estrechos “no convivientes” que no presenten síntomas no necesitan aislamiento, pero deberán cumplir 10 días de cuidados especiales. Se invita a los vecinos y vecinas a acercarse en sus vehículos, para hacer más ágil el operativo y no exponerse al clima, y aquellos que no tengan movilidad serán también hisopados dándoles prioridad.

Desde el Municipio de Río Grande se decidió reforzar las herramientas para disminuir los contagios, intensificando los testeos voluntarios que se venían desarrollando, con el fin de detectar casos positivos y procurar su aislamiento a tiempo, cuidando de esta manera la salud de todos y todas las riograndenses.