EL MINISTERIO DE SALUD SOLICITA PRIORIZAR HISOPADOS DE PERSONAS SINTOMÁTICAS O QUE TUVIERON CONTACTO ESTRECHO

El Ministerio de Salud de la Provincia insta a la población a priorizar el hisopado de aquellas personas que han detectado uno o más síntomas compatibles con COVID-19, o de quienes tuvieron contacto estrecho con un caso positivo y han cumplido 5 días de aislamiento. Al respecto, se indicó que si bien los hisopados voluntarios están a disposición de toda la población, se busca dar prioridad a quienes tienen mayores probabilidades de haber contraído el virus por las causales definidas anteriormente.

En este sentido, se recuerda que ante la necesidad de realizar el hisopado antes de iniciar un viaje, se sugiere consultar una obra social particular por el tipo de cobertura para dicho testeo; o bien a los sistemas de salud privado que están a cargo de realizar el mismo. ¿Cómo y cuándo debo realizar el aislamiento? Caso confirmado: desde el día de toma de muestra, deberá realizar 7 días de aislamiento (últimas 24 horas sin síntomas), y 3 días más de cuidados especiales (uso adecuado del tapaboca; no concurrir eventos masivos; extremar cuidados ante el contacto con personas) de riesgo). Contacto estrecho: conviviente o no conviviente, deberá realizar 5 días de aislamiento, más 5 días de cuidados especiales (uso adecuado del tapaboca; no concurrir eventos masivos; extremar cuidados ante el contacto con personas de riesgo). Caso descartado: sin aislamiento del caso.

Cuidados especiales por 7 días. Sin aislamiento de contactos estrechos. Asimismo, se sigue trabajando en los dispositivos correspondientes para que la población continua completando esquema de vacunación como así también la aplicación de la dosis de refuerzo, entendiendo que la vacuna salva vidas. Es importante además el autoaislamiento en el caso de haber sido contacto estrecho y que si una persona positiva se comunique con sus contactos estrechos para que estos puedan continuar con las medidas de aislamiento.