Reforma de la Carta Orgánica: “Responde a la agenda de algunos políticos y no a la agenda de la gente”, afirmó Villegas

Por Armando Cabral

Ushuaia 21/12/2021.- USHUAIA.- Consultado hoy en Radio Provincia sobre la reforma de la Carta Orgánica, el Legislador y Ex Convencional Constituyente Municipal, Pablo Villegas, se expresó de manera contundente: “El Movimiento no se ha manifestado orgánicamente, pero sí, en mi función de Convencional Partidario y, a la vez, de Legislador, y de dirigente del Movimiento creo que, lo primero que se me viene a la cabeza, es el rechazo a esta pretensión de modificación de la Carta Orgánica por distintas circunstancias”.