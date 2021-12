La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a una obra social cubrir el costo del tratamiento con aceite de cannabis para un menor con epilepsia refractaria

Por Armando Cabral

Buenos Aires 06/12/2021.- El 21 de octubre de 2021, la mayoría de la Corte Suprema de Justicia de Nación (“CSJN”) decidió en los autos “B., C. B. y otro c/ IOSPER y otros s/ acción de amparo” que el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (“IOSPER”) debía cubrir el cien por ciento (100%) del costo del aceite de cannabis destinado al tratamiento de A.M., un paciente con epilepsia refractaria, en las dosis que indique su médico neurólogo y en los términos del Decreto 883/2020.