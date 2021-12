HORARIOS Y FRECUENCIA DE COLECTIVOS DURANTE LAS FIESTAS EN USHUAIA

El presidente de la UISE, Silvio Bocchicchio explicó que estos horarios “son los que se aplican cada año, con el agregado de que ahora se sumaron las Líneas C, D y E que cubren nuevos barrios de la ciudad”.

En tanto, el 24 y 31 de diciembre todas las líneas mantendrán el horario y frecuencia actual, con la salvedad de que A y B saldrán de la Terminal (Rotonda del Indio) por última vez a las 18 horas, regresando al punto de partida a las 19:55 en que finaliza el servicio del día. Asimismo, la línea C tendrá su último servicio a las 18.15 desde Antiguos Leñadores y otro a las 18.30 desde Las Reinas. No obstante, el último colectivo de la línea D, saldrá por última vez a las 18.10, con último arribo a Barrancas de Río Pipo a las 18.50, mientras que la línea E tendrá como última salida del Polideportivo Municipal a las 18.35 regresando al punto a las 19.20 en que finaliza el servicio.

Además, el 25 de diciembre y 1 de enero, todas las líneas comenzarán a operar a las 10 horas, con frecuencia habitual fijada para los días domingos y feriados.

Bocchicchio agradeció a las trabajadoras y trabajadores de UISE que prestan servicio en los días de Fiestas “porque son mujeres y hombres que tienen familia, que van a compartir estos días de tanto significado cultural con los suyos, siendo conscientes del rol de trabajadores esenciales que tienen en la prestación de un servicio clave para el desenvolvimiento de la vida urbana”.