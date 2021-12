Fueron distinguidos y homenajeados sus hacedores EL INTENDENTE VUOTO ENCABEZÓ LA CELEBRACIÓN EN EL PASEO DEL CENTENARIO, UN ESPACIO HISTÓRICO REVALORIZADO

Acompañado del Gabinete municipal, la concejala Laura Avila, el concejal Gabriel De la Vega, vecinos y vecinas de la ciudad con sus familias, en el anochecer del 20 de diciembre, entregó distinciones a sus artífices, el arq. Roberto Matach y a la familia de Mario Ferrero, tras el encendido de luces y la puesta en funcionamiento de la fuente.

“Hemos recuperado el monumento que es realmente histórico, con elementos constitutivos de la formación misma de la ciudad. Así lo concibieron, cuando se creó en ocasión de cumplir 100 años nuestra querida Ushuaia. Hemos recuperados la fuente también, que durante décadas estuvo sin funcionar”, dijo Vuoto y agregó que “los monumentos son representaciones de aquello que valoramos, de aquello que honramos y distinguimos”. “Es fácil hablar y se pueden declamar muchas cosas. Pero cuando vas a lo concreto, a la realización, muchas veces te encontrás que la palabra dice honrar la historia y la tradición de nuestra ciudad, pero hay que ver qué hemos hecho por mantenerla viva”, sostuvo.

Tras la inauguración, se sumaron la música y la danza con la participación de la Banda Municipal y, en cada mirador, se presentaron ‘Familia del Tambor’, ‘Ritmo Sur, ‘Ritmos Urbanos de la Municipalidad’, ´Rebelión Malambo’ y el DJ ‘Plastic Pulse’, cerrando con la ‘Banda del Juguete’.

En referencia al monumento, el intendente Vuoto explicó que las distintas espigas que surgen representan a la cultura originaria y las corrientes migratorias que se elevan a diferentes alturas y marcan distintos tiempos de nuestra historia. Estas espigas soportan la estructura social y cultural de la sociedad, nutriéndola de sabiduría, representada por el agua. “Ahí está la fuente que recoge esas aguas a través del Río Olivia y el Río Pipo que bañan sus costas”.

Vuoto sostuvo que “quienes pensaron y diseñaron el monumento, así lo erigieron y esto que simboliza no es poco, porque se trata de nuestra identidad como sociedad, nuestra construcción como sociedad y la construcción cultural que tenemos como colectivo de una ciudad pujante y que crece”.

“Esta obra se inauguró un 12 de octubre de 1984 y es obra del querido arquitecto Roberto Matach, para quien pido un fuerte aplauso, que está aquí con nosotros y la diseñó y Mario Roberto Ferrero que no está, pero nos acompaña su hijo Lautaro, un gran profesional que ha tenido esta ciudad”, manifestó Vuoto y extendió el agradecimiento a ‘Pepe’ Estabillo, “quien fue el intendente del centenario de esta ciudad; pido un aplauso para él, hagámosle llegar el reconocimiento de una ciudad que va creciendo”.

“Apostamos a que el Centenario vuelva a brillar, queremos que sea una postal de nuestra hermosa ciudad. Que la vivan y disfruten diariamente nuestros vecinos y vecinas y que la visiten turistas de todo el mundo, grabándola en sus retinas”, dijo Vuoto.

Agradeció “al equipo de Planificación y Hábitat, por todo el trabajo y a las áreas operativas que estuvieron trabajando hasta el último minuto como Parques y Jardines, Medio Ambiente, Obras Públicas, Servicios Públicos y Relaciones Vecinales que encabeza Damián, y a todo el equipo que encabeza Gabriela porque han hecho un trabajo increíble”. Destacó además la participación en el proyecto de puesta en valor del arq. Marcelo Matach, hijo del reconocido arquitecto autor de la obra. En tal sentido afirmó que “cuando empezamos con este sueño, ahí estuvo, lo que significa aportar a través de las distintas generaciones de ushuaienses y esto significa mucho para nosotros y por eso queremos agradecerle”.

“Esperamos que los vecinos y vecinas lo cuiden y valoren, hemos colocado una casilla para la seguridad, que va a tener dos playeros”, dijo Vuoto. “Queremos la disfruten los y las jóvenes que está para eso y venimos generando esta construcción de Ushuaia que revaloriza su historia”.

“Todo pueblo que no recuerda su historia, está condenado a repetirla, por eso reconstruimos la Plaza Piedrabuena, la Plaza Cívica, hoy reinaugurábamos el Playón Shulz y el Paseo del Centenario y también el Paseo de las Rosas junto a Pueblo Viejo”, manifestó el intendente. “Prometimos hace dos años poner en valor este Paseo, y dijimos que necesitábamos tiempo y recursos para hacerlo. Ushuaia, promesa cumplida!”, expresó y finalizó deseando que “disfruten de este nuevo paseo que realmente es digno de disfrutar, cuidemos y queramos nuestra hermosa ciudad”.