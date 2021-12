Fantástico recital de la banda municipal de música para cerrar un año de mucho trabajo.

23 cantantes acompañaron cada uno de los temas que se hicieron, con una base rítmica impecable, una muy buena selección de temas que abarcó desde el arranque con una genial versión de Swet Home Chicago del mítico Robert Johnson que para un blusero como yo fue impactante, para seguir con un repertorio que abarcó temas de Ricky Martin, Cuarteto, Cumbia, Soda Estero y hasta Kiss en un final con el público aplaudiendo de pie.

Impresionante también fue la versión arreglada de Fly Me To The Moon de Frank Sinatra, un lujo que pocos pueden permitirse a la hora de cantarla, fue perfecta y la banda estuvo ahí sonando de manera increíble.

Con el gimnasio completamente colmado el último recital de la banda mostro también a una nueva incorporación una niña de 12 año en el saxofón que recibió el reconocimiento de todos los músicos que la integran, contó también con una visitante de Ushuaia en clarinete que se divirtió tanto como todos los que estábamos allí.

Hicieron una versión de “No llores por mí Argentina” el clásico de la obra Evita, con una cantante de voz prodigiosa, en realidad no falto nada, los históricos de la banda disfrutaron esto junto a las nuevas generaciones, Darío Ferreira, Pete Millacuin, Guillermo Ink, Gustavo Lorda,, Mauricio Godoy, Marcela Cárdenas, directora, Veto Tapia, Marcelo Mansilla, solo por mencionar algunos de los que ya llevan muchos años generando muy buena música.

Mención especial para el cover de Rubén Blades, Plastico, que hizo bailar hasta los que estábamos sentados. Ralamente una noche maravillosa que nadie quería que terminara y el descubrimiento de voces y sonidos realmente destacables. Mucho orgullo por contar con estos artistas, todos locales, todos muy buenos y que pusieron todo de sí para que este fin de año fuera una fiesta.

Los amantes de la música esperamos el año que viene para volver a disfrutar de sensaciones, sonidos, e interpretaciones de alta performance como las de anoche, gracias por la música.

Hubo mucho mas, pero esta nota tendría tres o cuatro paginas mas así que a todos los que participaron de este espectáculo, felicitaciones y gracias por este espectáculo maravilloso.

Armando Cabral

