EL SECRETARIO DE TURISMO DE USHUAIA MANTUVO UNA REUNIÓN CON AEROLÍNEAS ARGENTINAS

El secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, participó de una reunión con la aerolínea de bandera nacional, Aerolíneas Argentinas, a fin de plantear una agenda de trabajo conjunto de cara a la temporada de verano. Ferryera destacó la “importancia de aumentar la conectividad y frecuencia de vuelos, pensando en rutas a Puerto Madryn, Trelew, no sólo por la iniciativa Patagonia Fantástica, sino por las necesidades de los vecinos y vecinas”.

“Sabemos que la salida de la pandemia no ha sido fácil en términos de oferta aérea y por ello estamos trabajando junto a Aerolíneas Argentinas en recuperar rutas como Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca y aumentar la cantidad de vuelos a Córdoba” explicó el secretario de Turismo.

Asimismo, el funcionario municipal remarcó que “aprovechamos el espacio para llevarle a la empresa la inquietud que muchos vecinos y vecinas tienen con respecto a la alta cotización de los vuelos en esta época del año. Desde Aerolíneas Argentinas nos confirmaron que tratarán de regularizar dicha situación en el corto plazo. Como Secretaría de Turismo y por pedido del intendente Walter Vuoto, no sólo trabajamos en función de lo que necesita el turismo, sino de las necesidades de nuestros vecinos y vecinas”.