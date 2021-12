Dos años de gestión en números.

Ushuaia 17/12/2021.- Dos años con vos somos Tierra del Fuego. Desde que asumimos el Gobierno tuvimos 94 días de normalidad sanitaria. El resto del tiempo debimos concentrarnos en poner de pie nuestro sistema de salud para enfrentar un virus que no conocíamos, sin descuidar nuestro compromiso con el futuro de todos los fueguinos. Atendemos las urgencias, pero no perdemos de vista lo importante, priorizamos la salud sin descuidar las obras y servicios.

Dos años con vos somos Tierra del Fuego

Desde que asumimos el Gobierno tuvimos 94 días de normalidad sanitaria. El resto del tiempo debimos concentrarnos en poner de pie nuestro sistema de salud para enfrentar un virus que no conocíamos, sin descuidar nuestro compromiso con el futuro de todos los fueguinos. Atendemos las urgencias, pero no perdemos de vista lo importante, priorizamos la salud sin descuidar las obras y servicios.

Trabajamos, por ejemplo, hasta conseguir la prórroga del subrégimen industrial por

15 años, porque esa es la base para generar trabajo.

Y porque creemos en la educación como motor para el desarrollo, sentamos las

bases para que nuestros jóvenes puedan acceder a una educación pública de

calidad, propia del siglo XXI.

Y porque defendemos lo nuestro, trabajamos por reafirmar la soberanía en las

Malvinas, las Islas del Atlántico Sur y la Antártida.

A pesar de todas las dificultades hicimos mucho y queremos compartirlo con vos,

porque la Provincia es de todos y vos sos el centro de todo lo que hacemos.

Dos años

de gestión

somos Tierra

del Fuego

SOMOS salud

Logramos poner al sistema sanitario de pie en tiempo record, para atender las urgencias

desatadas por la pandemia y que cada fueguino pueda tener los cuidados necesarios. Hoy más

que nunca se vio la necesidad de un Estado presente para cuidar la salud de los fueguinos.

Tras 94 días de haber iniciado nuestro Gobierno,

el Covid-19 llegó a nuestro país y provincia de manera imprevista y disruptiva. Con gran

esfuerzo por parte de toda la población y del Estado provincial pudimos combatir los efectos

más duros de la pandemia.

Te contamos lo que hicimos desde el día 1 para cuidarte a vos y a tus seres queridos:

Somos los que sienten que el bienestar

fueguino es un derecho.

COVID-19

Iniciamos un sistema de testeo inédito en la provincia.

250.000 hasta la fecha.

testeos realizados

Asimismo estamos avanzando con un esquema de refuerzo de terceras

dosis a todos los mayores de 18 años.

Pusimos en marcha el Programa CuidarnosTDF, un sistema de vacunación transparente y accesible de magnitud histórica en la provincia.

98% con al menos una dosis.

población vacunada

Estos logros no se podrían haber alcanzado sin el trabajo y compromiso incansable de todos

nuestros profesionales de la salud, y de todos los que, desde su lugar, extremaron las medidas de cuidado para protegernos del virus.

287.000 aplicadas

Total de vacunas

70% con al menos dos dosis.

población vacunada

entre 12 y 17 años ya

tiene su primer dosis

100% de niños y jóvenes 79% tiene su esquema de

vacunación completo.

SOMOS salud

Además de combatir al Covid con medidas rápidas, también nos embarcamos en reforzar

la infraestructura hospitalaria de la provincia.

MÁS HOSPITALES

Luego de casi 3 años, retomamos las obras de ampliación del Hospital Regional Ushuaia.

$379 Millones

invertidos

9 camas

de terapia

Salas

de espera

Box

de testeo

655 mts2 más de superficie

hospitalaria

Aerea

de aisalmiento

Salas

Laboratorio

Equipo

de rayos

Ecógrafo

Doppler

En Ushuaia, inauguramos el Centro Modular que implicó:

3.000 mts2

$415 La inversión tiene un plazo de ejecución

de aproximadamente dos años.

millones de pesos

En Río Grande avanzamos con las obras de ampliación de la Guardia

del Hospital Regional y sumamos la construcción de dos Centros de

Atención Primaria.

En Tolhuin iniciamos las obras para la construcción del nuevo Hospital

Modular de Tolhuin.

975 mts2

$58 para la construcción del nuevo Hospital Modular

millones de pesos de inversión en Tolhuin

en los que se brindará el servicio de guardia,

internación, farmacia y laboratorio, entre otros

Destinado al tratamiento ambulatorio e

internación de pacientes que precisen

rehabilitación pos traumática o neurológica.

somos Tierra

del Fuego

Luego del incendio que afectó al Hospital Regional de Ushuaia, logramos ponerlo

de nuevo en funcionamiento en tiempo récord.

RECUPERACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA

Antes Después

Instalamos un nuevo sistema de aire comprimido medicinal,

4 veces mayor al existente.

Renovamos todas las instalaciones de Salud Mental

y sumamos 3 nuevas camas de internación en el área.

Reacondicionamos el

ala de Maternidad.

Hicimos una nueva guardia pediátrica, que por primera vez se

encuentra separada de la guardia de adultos.

SOMOS salud

somos Tierra

del Fuego

APERTURA DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN Y DISCAPACIDAD

MÁS Y MEJORES PROFESIONALES DE LA SALUD

Inauguramos un nuevo laboratorio de prótesis en Ushuaia, que brindará

asistencia a todas las personas de la provincia.

Inauguramos un nuevo Centro de Rehabilitación en Tolhuin, para que

los vecinos no tengan que trasladarse.

El centro podrá atender patologías como trastorno del lenguaje,

trastorno del espectro autista, dificultad neurocognitiva y/o motora.

millones de pesos invertidos en Ushuaia para construir un

nuevo Centro de Rehabilitación que será un lugar de referencia $500 para la región patagónica.

somos Tierra del Fuego SOMOS trabajo y producción industrial

Durante la pandemia, pudimos auxiliar a las familias que vieron afectados sus ingresos. Hoy, con un horizonte más claro, logramos un anhelo de todos los fueguinos: la continuidad del subrégimen industrial, que permitirá el crecimiento del sector energético y pesquero y la intensificación de la industria del conocimiento en toda la provincia.

Somos los que creemos en el valor de un Estado presente,

puesto al servicio de la producción y el trabajo.

SUBRÉGIMEN INDUSTRIAL SU HISTORIA

Desde que se instauró el subrégimen fue crucial para el desarrollo de la provincia, logrando que se radiquen más de 50 industrias, generando:

+ 10.000 puestos de trabajo directos + 20.000 empleos indirectos

+130 para mejorar el cuidado de la salud.

Incorporamos médicos y profesionales

Jerarquizamos a los enfermeros y los reconocimos

como profesionales de la salud, un hecho inédito

en nuestro país en el cual dimos el primer paso

1972

SOMOS salud somos Tierra del Fuego

SU PRESENTE Y FUTURO ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

En 2013 batimos récord de producción con más de:7800

Hoy logramos que la extensión del subrégimen industrial sea una realidad y

continúe vigente por 15 años más. Además creamos un Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, con el objetivo de fomentar sectores como la Economía del Conocimiento, la petroquímica, la energía, la pesca y la logística antártica, puestos de trabajo de manera directa en un período de 10 años.

Enviamos a la Legislatura un proyecto de Ley para adherir a la Ley Nacional

de Economía del Conocimiento.

Creamos el Programa de Inserción Laboral de la Economía del Conocimiento e

impulsaremos el Polo Tecnológico Cultural en Ushuaia, para fomentar la formación de nuestros jóvenes en la Economía del Conocimiento.

Lo que favorecerá la radicación de empresas del sector en la Isla, generando

más puestos de trabajo especialmente para nuestros jóvenes.

A través de este proyecto buscamos capacitar a más de 2.000 jóvenes

por año, para que se puedan insertar a este nuevo mercado laboral, sin

que deban irse de la Isla. 13,6 de celulares millones 3,4 de televisores

millones 1,7 de equipos de aires acondicionados. millones

160.000 personas eligieron la provincia como su nuevo hogar.

Así, alrededor de Revalorizamos el empleo público, volviendo a instaurar las paritarias libres y recomponiendo el salario de los trabajadores luego de 4 años de congelamiento y deterioro.

EMPLEO PÚBLICO SOMOS trabajo y producción industrial

somos Tierra del Fuego

Recuperación salarial

Categoria 10

Sin Antigüedad

ACUERDO CON ESCALOFÓN SECO

$32.500,00

• Salario Categoria 10

sin antiguedad sin título.

$34.000,00

• Salario Categoria 10

sin años de antiguedad

y con título secundario.

• Salario Categoria 10

con 16 años de antiguedad, 8 de permanencia

sin título secundario.

• Salario Categoria 10

con 16 años de antiguedad, 8 de permanencia

con título secundario.

$36.600,00

$37.500,00

Diciembre 2019

$75.274,36

$82.577,21

$80.677,76

$87.960,61

Agosto 2021

de aumento

de aumento

de aumento

de aumento

132%

143%

124%

134%

(Variación 2019-2021)

Últimos 20 meses

Sueldo Escalafón Húmedo PARITARIA 2021 | ACUERDO SALARIAL

DIC

2019

MAR

2020

FEB

2021

AGO

2021

Últimos 20 meses

Variación 2019-2021

$ 58.510,88

$ 39.700

$ 32.500

$ 25.500 129%

SOMOS trabajo y producción industrial

somos Tierra somos del Fuego

Tierra

del Fuego

PROGRAMAS PROG.RE.SO

A través de este programa integral logramos diversos programas de asistencia a

familias, empresas y emprendedores afectados por la pandemia.

Otorgamos 90 millones de pesos de subsidio para emprendedores, autónomos,

mipymes, cooperativas y sectores de la economía social fueguina.

Entregamos 790 millones de pesos en créditos a tasa subsidiada para más de 400

empresas afectadas.

Asistimos a 5300 familias beneficiadas con subsidios otorgados por el Ministerio de Desarrollo Humano.

15.000 a las que el PROG.RE.SO llegó

Total de familias fueguinas

Escalafón Policia y Penitenciarios

Categoria Agente

DIC

2019

MAR

2020

DIC

2020

DIC

2021

Últimos 15 meses

Variación 2019-2021

$ 76.828,32

$ 49.987,76

$ 44.200,66

$ 31.778,59 105%

PARITARIA 2021 | ACUERDO SALARIAL

TURISMO

Durante la pandemia, desde el INFUETUR asistimos a 632 emprendimientos y

empresas del sector turístico con una inversión de más de 130 millones de pesos eny créditos a tasa subsidiada.

Trabajamos incansablemente para lograr la vuelta de los cruceros turísticos

luego de la pandemia.

En esta temporada de cruceros llegarán más:

250 embarcaciones 29.000 de turistas, en su mayoría

extranjeros.

SOMOS trabajo y producción industrial

somos Tierra

del Fuego

SOMOS obras públicas

CONEXIONES DE GAS

AGUA Y CLOACAS

Este año llamamos a licitación para llevar gas natural

Firmamos un convenio con el Gobierno Nacional para conectar a la red de gas a más de 800 familias de la Margen Sur de Río Grande.

Desde que asumimos iniciamos las obras para llevar el gas domiciliario a más

de 6900 familias de toda la provincia.

Pusimos en marcha el programa Llegó el Gas a través del Banco de Tierra del Fuego para otorgar créditos subsidiados a los vecinos de la provincia para facilitar su conexión domiciliaria de gas.

Estamos invirtiendo más de 5.800 millones de pesos para fortalecer

la infraestructura de agua y cloacas de la provincia.

Iniciamos el proyecto de construcción de la planta de tratamientos

cloacales de Río Grande.

FIDEICOMISO AUSTRAL

Logramos la firma del Fideicomiso Austral II, un acuerdo de desarrollo para nuestra provincia que contempla un presupuesto de 11 mil millones de pesos para ejecutar obras de infraestructura, energía, salud, ingeniería básica y comunicación.

3079 familias de 14 barrios de Río Grande

$1.100 millones de pesos de presupuesto,

es la obra más grande de la provincia.

212 familias de Tolhuin

Desde que asumimos el Gobierno, pensamos las obras públicas como un pilar fundamental para la reactivación de nuestra provincia. Por eso, y a pesar de los obstáculos impuestos por la pandemia, lanzamos un plan de obras inédito para Tierra del Fuego.

50.000 vecinos beneficiados fortaleciendo el cuidado de la salud y ambiente de los vecinos de la ciudad.

SOMOS trabajo y producción industrial

somos Tierra del Fuego SOMOS obras públicas

VIVIENDAS PUERTO DE USHUAIA RUTAS E INFRAESTRUCTURA

Total

de viviendas:

viviendas en el Barrio Pipo de Ushuaia en construcción en las que estamos avanzando.

Desde 1999 que en el Puerto de Ushuaia no se realizaban obras de envergadura.

Hoy, su ampliación es una realidad: con una inversión de 800 millones de pesos, esta intervención permitirá aumentar su capacidad en un 20%.

Además, crearemos la nueva estación marítima para los catamaranes del

Canal de Beagle, con una inversión de más de 400 millones de pesos.

264 viviendas entregadas en Tolhuin, culminando 55 una obra que data de hace 6 años. viviendas entregadas 120 en Río Grande este año. 14 km

6 km viviendas previstas para 870 construir a partir de 2022.

viviendas en construcción en toda la provincia, con una inversión de más de 3800 millones de pesos, 1200 que tendremos en 2022

Así, podremos recibir más y mayores cruceros, lo que beneficiará

directamente al sector turístico.

Inauguramos el úlitmo tramo de asfalto en el crue internacional

de San Sebastián. Iniciamos la obra de construcción de la ruta 1, que conectará a Tolhuin con la cabecera del Lago Fagnano. de ruta asfaltada, lo que permitirá hacer tu viaje más seguro y rápido.

CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA

Avanzamos con los trabajos de conexión de fibra óptica en toda la provincia, con una inversión de más de 400 millones de pesos. El objetivo es conectar a todas las escuelas, hospitales y comisarías durante 2022.

Gracias a las obras, los fueguinos podrán contar con una

conexión a internet accesible y de calidad.

Esta obra implica una inversión de más 565 millones de pesos

y viene a saldar un reclamo histórico de los tolhuinenses.

de ruta también contará con un mirador panorámico.

25.000 familias en total a las que llegamos a la mesa.

somos Tierra

del Fuego

SOMOS políticas sociales

ASISTENCIA ALIMENTARIA

Asistimos a más de 16.800 familias con el programa Red Solidaria y a otras

8500 familias con el programa Cuidemos la Mesa Fueguina.

REVALORIZACIÓN DEL ROL DE LOS DOCENTES

Durante la gestión anterior, se suspendieron las paritarias y los aumentos

salariales, además de desactivar el escalafón docente, con un impacto

negativo en la carrera profesional.

Nuestro gobierno decidió reconocer la labor docente, mejorando las

condiciones laborales, recuperando su capacidad salarial y teniendo un

diálogo permanente con el sector.

SOMOS educación, cultura,

ciencia y tecnología

Somos los que creen en la educación, la ciencia y el conocimiento como vías esenciales

para lograr una sociedad más justa y con oportunidades para nuestros niños y jóvenes.

Propuesta de recuperación salarial

18 años de Antigüedad

Maestro/a con un cargo

NOV

2019

AGOS

2021

SEP

2021

Aumento salarial

+ Material Diadactico

De $4000 a $5000

(a partir de agosto)

24 meses de gestión

$65.182,41 + 5000=

$60.536,07 + 5000=

$ 70.182,41

$ 65.536,07

141,20%

Aumento

acumulado en

24 meses

$ 25.002,27

somos Tierra

del Fuego

Propuesta de recuperación salarial

Antigüedad Inicial

40% del Básico

RMD

Refuerzo Ayuda

Material didáctico

por Hs. Cátedra

$263,16

Profesor

Hs Cátedra

Secretario

T.C. (Prim)

Vicedirector

Director

Noviembre 2019 Agosto 2021 Septiembre 2021

$929,00

$38.275,33

$119.543,46 (+ 5000 RMD)

$128.718,80 (+ 5000 RMD)

$41.788,87

$128.082,20 (+ 5000 RMD)

$137.912,93 (+ 5000 RMD)

$47.034,17

$136.620,95 (+ 5000 RMD)

$147.107,06 (+ 5000 RMD)

$ 2.445,90 (+ 263,16 RMD)

$ 2.633,63 (+ 263,16 RMD)

141,20%

Aumento

acumulado en

24 meses

Propuesta de recuperación salarial

Salario Maestro

Ingresante con

dos cargos

Noviembre

2019

Septiembre

2021

209%

Aumento

acumulado en

24 meses

$39.000

$120.600

SOMOS educación, cultura,

ciencia y tecnología

POLOS CREATIVOS

Inauguramos los Polos Creativos en Ushuaia y Río Grande, indispensables para la

implementación del Plan Ciudadanía Digital. A través de esta iniciativa, los fueguinos

pueden acceder a programas de formación permanente en las nuevas tecnologías

de la información.

somos Tierra

del Fuego

Desde su inauguración, dictamos cursos de:

Alfabetización digital

Diseño gráfico Desarrollo Web

Programación Robótica

Artes visuales Diseño 3D

20.000 jóvenes y adultos pasaron

por las actividades de los Polos.

PLAN JUANA MANSO Y ENTREGA DE NOTEBOOKS

CONEXIÓN DE LA ISLA CON EL CONTINENTE

A partir de 2021 comenzamos a formar parte del Plan Juana Manso, mediante el cual

fabricaremos más de: 108 mil notebooks, gracias a la inversión de más de 200 millones

de pesos generando más de 100 nuevos puestos de trabajo en la industria.

Al inicio de la pandemia trabajamos con organismos nacionales e internacionales para lograr la repatriación y asistencia de los fueguinos que necesitaban

volver a su hogar.

Firmamos un tratado con Chile para transformar el Paso Internacional San

Sebastián en un solo Paso Fronterizo integrado, y así lograr que tu viaje sea

más ágil y rápido.

notebooks entregadas a nuestros

y nuestras estudiantes en la provincia.

Somos los que defendemos las causas que nos convocan. Nuestra tierra, nuestra soberanía y nuestros recursos naturales no se negocian. Nuestra gestión gobierna pensando

en la totalidad de la provincia: desde nuestras Malvinas hasta nuestras Islas del Atlántico

Sur, la Antártida y los espacios marítimos que las rodean.

2000

SOBERANÍA

SOMOS educación, cultura,

ciencia y tecnología

somos Tierra

del Fuego

ANTÁRTIDA ARGENTINA

Desarrollamos servicios logísticos y operativos que nos consoliden como provincia antártica:

Hoy damos tratamiento a los residuos generados en el continente blanco.

Por primera vez en la historia, fuimos base de apoyo logístico para el Programa

Antártico Brasileño (PROANTAR), consagrando a Ushuaia como el epicentro

logístico de la actividad antártica.

Logramos consolidar a Tierra del Fuego como puerta hacia la Antártida.

Construiremos en Ushuaia un Polo Logístico Antártico, clave para

defender nuestros recursos naturales antárticos y del Atlántico Sur.

SOBERANÍA

MALVINAS E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

Recuperamos el Observatorio Cuestión Malvinas, para reforzar la defensa de

nuestra soberanía sobre