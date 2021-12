Coronavirus y nuevas variantes BASOMBRÍO RECORDÓ LA NECESIDAD DE MANTENER MEDIDAS PREVENTIVAS Y LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Y remarcó que “las vacunas protegen” más allá del riesgo de reinfección, ya que bajaron las internaciones en terapia intensiva y los fallecimientos.

La funcionaria expresó que “esto de relajarse y de no cuidarse es algo que no queríamos que pasara, y si bien es entendible que ocurra por el cansancio y el agotamiento de las personas siempre vamos a hacer hincapié en que debe haber un cuidado mínimo”.

Señaló que “es necesario continuar con el uso de barbijos y de alcohol en gel, con el distanciamiento solidario y con el lavado de manos”, y como ejemplo citó que “a través del uso del barbijo disminuyeron los contagios de otros virus respiratorios”.

Basombrío observó que “ahora tenemos una nueva variante que apareció en Sudáfrica y que ya afecta a varios países, en algunos de los cuales comenzaron a aplicarse medidas restrictivas para que no se llegue a una ocupación límite de camas de internación”, mientras que “en América latina hay menos casos pero la variante ya está en México, Brasil, Chile, y ayer se confirmó de un caso en la Argentina de una persona que vino de Sudáfrica. Hasta ahora todos los positivos se dieron en viajeros”.

La epidemióloga del Municipio señaló que la variante Ómicron “es mucho más transmisible” que otras aunque “ya la Delta lo era”, al punto que “con Ómicrom ya se verificó en España que todos los contactos intrafamiliares dan positivo, o sea que la trasmisibilidad es tal que todos los contactos estrechos se infectan”.

Por otra parte, indicó que está en estudio la efectividad de las vacunas existentes ante la nueva variante, pero no obstante remarcó la importancia de la inoculación ya que “si bien aún vacunados podemos reinfectarnos, vamos a tener la enfermedad en forma mucho más leve”.

“La vacuna evidentemente sirve y lo muestran las curvas de internaciones en terapia intensiva y de fallecidos, que bajaron notablemente. La vacuna protege, vamos a ver qué pasa con Ómicron pero hay que vacunarse”, enfatizó en diálogo con FM Master’s.

En esa línea, insistió con que “hay una franca disminución de la gravedad de la enfermedad y de muerte en todos los países que tienen una buena cobertura de vacunación” mientras que “en gente no vacunada ya se documentaron fallecimientos por la nueva variante”.

“En Ushuaia los últimos casos que quedaban de positivos eran de personas vacunadas con dos dosis pero eran leves. Tenían dolor de garganta, congestión o una diarrea, pero ninguno terminó internado”, indicó.

En tanto, a raíz de los casos positivos que se detectaron en un control realizado en un paso fronterizo a una delegación de deportistas fueguinos, lo que obligó a que retornaran a la provincia y aislarse, Basombrío hizo hincapié en que “desde el área de Salud municipal insistimos en cada actividad con los vecinos en que no hay que relajar las medidas de prevención, porque nosotros hacemos un seguimiento día a día y vemos lo que pasa en otros países”. Y agregó que “los PCR son una foto del momento en el que se hace el hisopado y la situación puede cambiar en dos días en una persona que dio negativo”.